Talous
9.1.2026 07:21 ・ Päivitetty: 9.1.2026 07:21
Teollisuustilauksiin odotettu tilastonotkahdus – jatkonäkymät parempia
Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät marraskuussa yli 26 prosenttia verrattuna toissa vuoden marraskuuhun, kertoo Tilastokeskus. Kyse on kuitenkin tyypillisestä kausivaihtelusta, ja pitkän aikavälin näkymät näyttävät toiveikkaammilta.
Laskua selittää osin vuoden 2024 marraskuun tilausten poikkeuksellisen korkea arvo, jonka taustalla oli muutama suuri metalliteollisuuden tilaus. Metalliteollisuudessa tilausten arvo jäikin 30,6 prosenttia pienemmäksi kuin vertailukaudella.
Viime vuoden tammi-marraskuun ajalta uusien tilausten arvo oli 2,4 prosenttia suurempi kuin toissa vuonna vastaavaan aikaan. Teollisuuden uusissa tilauksissa voimakkaat heilahtelut kuukausien välillä ovat tyypillisiä.
Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom totesi, että vaikka marraskuu oli tilauksissa kolmas peräkkäinen laskukuukausi, on koko viime vuosi kääntymässä kasvun puolelle.
- Heikohkosta syksystä huolimatta vuoden 2025 teollisuuden tilausluvut antavat edelleen aihetta varovaiseen optimismiin. Teollisuuden vahvistunut veto luo pohjaa talouskasvun käynnistymiselle, Ohlsbom sanoi tiedotteessa.
Ohlsbomin mukaan Suomen teollisuuden kasvua on jarruttanut presidentti Donald Trumpin poukkoileva kauppapolitiikka. Pahimmat uhkakuvat eivät kuitenkaan ole käyneet toteen.
- Yhdysvaltain tullipolitiikan synnyttämä epävarmuus on onneksi helpottanut keväästä, ja teollisuuden elpymisen voidaan odottaa jatkuvan. Suomalaiset teollisuusyritykset ovat hyvissä kasvuasemissa, jos EU onnistuu pysyttelemään ulkona pahimmista kauppasodista, Ohlsbom arvioi.
TEOLLISUUDEN työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi marraskuussa 4,1 prosenttia. Eniten kasvua oli kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 22,5 prosenttia. Toimialan vientiliikevaihto kasvoi vertailukauteen verrattuna yli 53 prosenttia.
Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 0,5 prosenttia lokakuusta ja työpäiväkorjattu tuotanto 1,9 prosenttia verrattuna toissa vuoden marraskuuhun.
Ohlsbom totesi, että uudet tilaukset alkavat näkyä tuotannossa alkaneen vuoden aikana.
- Epävarmuuksia on yhä, mutta teollisuusyritykset ennakoivat jo valoisampia aikoja. Talouden kasvukäänne alkaa usein teollisuudesta, Ohlsbom kannusti.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.