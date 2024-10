Terrafame aloittaa muutosneuvottelut – vähennystarve enintään 75 henkilötyövuotta

Yhtiön mukaan liiketoimintaympäristö on jatkunut tänä vuonna vaikeana, kun liikenteen sähköistyminen on edennyt odotettua hitaammin Euroopassa. Samalla metallien ja akkukemikaalien markkinahinnat ovat jääneet selvästi alhaisemmiksi kuin viime vuonna.

Terrafame arvioi, että akkukemikaalien markkinat pysyvät vaikeina sekä loppuvuonna että ensi vuoden alkupuolella.

Muutosneuvottelut koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Terrafame työllisti syyskuun lopulla yhteensä 826 ihmistä.

- Etenkin akkukemikaalien markkinatilanne on jatkunut haastavana, mikä on heijastunut Terrafamen tuotteiden kysyntään ja siten myös liikevaihtoomme ja kannattavuuteemme. Samanaikaisesti Terrafamella on käynnissä yhtiön historian suurin investointiohjelma, sanoi toimitusjohtaja Seppo Voutilainen tiedotteessa.