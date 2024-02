Teuvo Hakkarainen aavistaa, miksi puolue ei kelpuuta häntä eurovaaleihin: “Ei sitä viitsi heittää ilmoille”

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen pohtii yhä, miksi hän ei kelpaa puolueelleen eurovaaleihin. Johannes Ijäs Demokraatti

Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää on ilmoittanut, että puoluehallitus ei ole Hakkaraista nimeämässä ehdokkaaksi.

Media on luonnollisesti yrittänyt selvittää, mistä on kyse. Se, että puolue ei päästäisi istuvaa meppiä ehdolle, olisi äärimmäisen poikkeuksellista ja vaatisi luultavasti painavat syyt. Perussuomalaiset eivät ole syitä kuitenkaan avanneet.

Hakkarainen on antanut ymmärtää, että puoluesihteeri olisi viitannut puolueen vastaiseen toimintaan ja syynä olisi ollut muun muassa viestipalvelu X:ssä hetken ollut Hakkaraisen päivitys. Ilta-Sanomat kertoi päivityksestä tiistaina. Siinä Hakkarainen oli omasta puolestaan toivotellut Unkarin hallituspuolue Fidesziä tervetulleeksi europarlamentin ECR-ryhmään, jossa perussuomalaisetkin on.

Demokraatti tavoitti eilen puoluesihteeri Vuorenpään kommentoimaan Hakkaraisen tapausta.

– Kaikki mitä me siitä halutaan julkisuuteen sanoa, on nyt jo sanottu. Ja that’s it, Vuorenpää sanoo.

Saman vastauksen häneltä sai myös uteluun Hakkaraisen X-päivityksestä.

PERUSSUOMALAISTEN Keski-Suomen piirin piirisihteeri Kari Pajunen vastaa tänään “en kommentoi”, kun häneltä tiedustelee syitä Hakkarais-tapaukselle. Siihen hän ei usko, että taustalla olisi vain Hakkaraisen X-päivitys.

Tiedätkö itse syyn?

– Puoluehallitus päättää nämä asiat.

Kun Pajuselta kysyy Keski-Suomen piirin tämän hetken tahtotilaa, se on hänen mukaansa se, että Hakkarainen voitaisiin asettaa ehdolle.

– Tiedän kyllä, että porukalla olisi kova tahto Teuvon puolesta.

Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Janne Luoma-aho sanoo heti puhelun alkuun, että asiassa olisi syytä kääntyä puoluesihteerin puoleen.

Hänen mukaansa rivijäsenet eivät tiedota, vaan puoluehallituksen päätöksistä tiedottaa puoluesihteeri ja joistakin asioista puolueen puheenjohtaja. Luoma-aho on puoluehallituksen jäsen. Hän ei lähde arvioimaan syitä sille, miksi puoluehallitus ei kelpuuta Hakkaraista eurovaaliehdokkaaksi.

Haluatteko yhä Hakkaraisen EU-vaaliehdokkaaksi?

– Minä olen itse puoluehallituksen jäsenenä. Kun puoluehallitus on tällaisen linjauksen tehnyt, totta kai olen silloin linjauksen takana. Sanotaan, että piirin toimijoissa, niin kuin Keskisuomalaisen jutuistakin on (nähtävissä), on erilaisiakin mielipiteitä olemassa. Ei ole vielä piiriorganisaation toimesta kokoonnuttu asiaa käsittelemään. Minkälaisia mielipiteitä siitä kumpuaa, ei ole vielä minulla tiedossa.

Luoma-aho ennakoi, että Hakkaraisen tapaus saattaa nousta esille piirihallituksessa. Piirihallitus voisi kuitenkin lähinnä vain antaa lausuntoja puoluehallitukselle. Luoma-aho ei osaa sanoa, voisiko piirihallitus esimerkiksi vedota puoluehallitukseen Hakkaraisen ehdokkuudesta.

– Varmaan jokin vetoomus voi tulla, mutta onko sillä sitten puoluehallituksen päätökseen mitään vaikutusta, sitä en osaa arvioida.

SELLAISTAKIN huhua liikkuu, että Hakkaraisen ehdokkuuden ympärillä olisi mahdollisesti käyty keskustelua jo eduskuntavaaleissa 2023. Demokraatti tiedusteli asiaa niin puoluesihteeri Vuorenpäältä kuin Keski-Suomen piirin piirisihteeriltä ja puheenjohtajalta.

Pitääkö se paikkansa, että häneltä olisi evätty jo eduskuntavaaliehdokkuuskin?

– Se on myös sisäisiä asioita, mitä minä en tässä kohtaa lähde kommentoimaan, puoluesihteeri Vuorenpää vastaa.

Kun häneltä kysyy, onko eduskuntavaaliehdokkuutta käsitelty puoluehallituksessa, hän vastaa samalla tavalla kuin aiemmin eli kaikki julkisuuteen tuotava on sanottu.

Keski-Suomen piirin piirisihteeri Kari Pajunen ei kommentoi eduskuntavaaliasiaa.

Oliko puoluehallituksessa pohdintaa tästä eduskuntavaaleihin osallistumisesta?

– Sitä täytyy kysyä puoluehallituksesta, Pajunen vastaa.

Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Luoma-aho kertoo, että piiri kävi Hakkaraisen kanssa eduskuntavaaleista keskusteluja, mutta toteaa Hakkaraisen itse jättäytyneen pois listalta.

Luoma-ahon käsitys ja muistikuva on, että puoluehallitus ei Hakkaraisen mahdolliseen ehdokkuuteen tuolloin puuttunut.

– Minä en tainnut itse asiassa olla silloin puoluehallituksessa itse paikalla, että en ollut silloin puoluehallituksen jäsenenä, hän tosin sanoo.

Hänen mukaansa asia olisi tarkastettavissa puoluesihteeriltä.

Luoma-ahon mukaan piirit asettavat puolueen eduskuntavaaliehdokkaat ja puoluehallituksella on tarvittaessa veto-oikeus asiaan.

DEMOKRAATTI tavoitti tänään myös Teuvo Hakkaraisen vastaamaan kysymyksiin. Näin Hakkarainen vastasi:

Onko sinulle nyt selvinnyt se syy, miksi puoluehallitus ei laskisi sinua eurovaaliehdokkaaksi?

– En minä vielä sitä tiedä. Täytyy yrittää selvittää.

Onko puoluesihteeri ollut sinuun nyt yhteydessä sen yhden soiton jälkeen, josta jo julkisuudessakin on puhuttu?

– Ei, mutta sillä varmaan on nyt niin paljon tekemistä, se ei kerkiä.

On erittäin poikkeuksellista, jos istuva meppi ei saisi asettua ehdolle. Siinä herää kysymys, onko jotain vakavaa taustalla. Onko näin, että sinulla ei todellakaan ole mitään tietoa, mistä voi olla kyse?

– Ei. Ei minulla nyt tällä hetkellä ole kyllä. Minä olen sitä yrittänyt selvittää, mikä siinä on.

Sinuun ei esimerkiksi mitään tutkintaa tai sentyyppistä liity?

– Ei, ei.

Pitääkö syyn sitten olla poliittinen vai miten näet?

– No, kyllä minulla joku kaiku nyt on ja, mutta minun täytyy se selvittää, mikä se on. Kyllä se sieltä tulee selville.

Mikä se on se joku, joka sinulla on mielessä, mikä se voisi olla?

– Se on minun arvelu. Ei sitä viitsi heittää ilmoille. Se ei voi pitää sitten paikkaansa, niin ei sitä viitsi ennen kuin minulla on tieto.

Liittyykö se politiikkaan vai johonkin ihan muuhun?

– Kyllä se liittyy politiikkaan, mutta se selviää sitten.

Mutta siis esimerkiksi poliisilla ei nyt ole mitään asiaa sinuun liittyen tai europarlamentilla tutkinnassa, mistään tämmöisestä ei (ole kysymys)?

– Ei. Ei ole.

Haluatko edelleen europarlamenttiehdokkaaksi?

– Kyllä minä varmaan lähden ehdokkaaksi.

Se ei varmaan voi olla syy se sinun X-päivityksesi, joka otettiin pois?

– Ei. Ei se varmaan, mutta onhan minulla niitä aikaisempiakin päivityksiä ollut ja kaikenlaista tässä – kokonaisuus.

Et millään tavalla voi avata sitä, mitä arvelet, mikä se (syy) voisi olla?

– Ei. En minä, kun se on sillä tavalla, että se ei voi pitää paikkansa. Ei näitä arveluja voi heittää nyt mihinkään.

Liittyykö se henkilösuhteisiin vai ihan asioihin politiikassa?

– Kyllähän se on varmaan…no minä en nyt osaa sanoa enkä minä nyt tämän enempää kommentoi, kyllä se selviää siitä.

Sellaistakin huhua liikkuu, että olisit halunnut eduskuntavaaliehdokkaaksi ja siinäkin olisi jo ehkä puoluehallitus puuttunut asiaan, pitääkö tämä paikkansa?

– Ei, kun minä jäin pois siitä…En lähtenyt ehdolle, kun minä olin europarlamentissa. Minähän olen ollut nyt täällä. Minä olen sanonut kaikille, että en minä oikein halua tulla eduskuntaan. Ei kiinnosta se paikka.

Eli et olisi itsekään edes halunnut lähteä (eduskuntavaaleihin)?

– En.

Mutta oliko siinä jotain jo vastustusta että puolueessa vastustettiin sitä, että olisit asettunut ehdokkaaksi?

– Ei siinä ollut semmoista.

Ei ollut sellaista?

– Ei. Siis huhuja kaikkia on, mutta ei minua niin kiinnosta se eduskunta.

Käsittelikö puoluehallitus silloin jotenkin sinun mahdollista eduskuntavaaliehdokuutta?

– Minun käsittääkseni, en nyt muista, että miten. Käsitelläänkö niitä yleensä? Kyllähän ne tietysti käsitellään kaikkien ehdokkuudet.

Niin, silloin jos piiri asettaa, ilmeisesti puoluehallituksella on veto-oikeus, mutta olisiko mahdollinen piirin (ehdokkaaksesi) asettaminen tullut jo siellä keskusteluun, onko sinulla siitä tietoa?

– En minä sitä, ei minua kiinnosta se eduskunta silloin, ainakaan siinä vaiheessa ei kiinnostanut yhtään, pätkän vertaa.

Näetkö sitten, että on täysin tuulesta temmattu huhu, että puoluehallitus olisi puuttunut eduskuntaehdokkuuteen?

– Ei siihen. Se on minun henkilökohtainen, minä annoin tilaa muille.