16.12.2025 10:49 ・ Päivitetty: 16.12.2025 10:49

Thaimaa: Kambodzhan pitää julistaa tulitauko ensimmäisenä

AFP / LEHTIKUVA
Sadattuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa rajaselkkauksen vuoksi. Kuvassa pakolaisia Buriramin provinssissa Thaimaassa 13. joulukuuta.

Thaimaa vaatii, että Kambodzhan pitää julistaa tulitauko ennen Thaimaata. Asiasta kertoo Thaimaan ulkoministeriö.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Thaimaan mukaan Kambodzhan tulee julistaa tulitauko ensimmäisenä, sillä Kambodzha hyökkää Thaimaan alueelle.

Thaimaan ja Kambodzhan välinen rajaselkkaus on ottanut viime aikoina uusia kierroksia. Taisteluissa on saanut surmansa yli 30 ihmistä tämän kuun aikana. Lisäksi yli 800 000 on joutunut jättämään kotinsa.

Maiden välinen konflikti kärjistyi uudelleen viime kesänä. Kumpikin osapuoli on syyttänyt toista taisteluiden aloittamisesta.

Maiden välisellä rajakiistalla on pitkä historia. Kiistaa on muun muassa tietyistä temppeleistä. 1900-luvun alkupuolella ne päätyivät osaksi Kambodzhaa, joka oli tuolloin Ranskan siirtomaa.

