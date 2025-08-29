Thaimaan korkein oikeus vahvisti pääministerin erottamisen – Syynä maan asevoimien kritisointi

Thaimaan korkein oikeus päätti perjantaina, että maan pääministeri Paetongtarn Shinawatra ei voi jatkaa virassa. Syynä oli Kambodzhan johtajan Hun Senin kanssa käyty mielistelevä puhelinkeskustelu, jossa Paetongtarn kritisoi Thaimaan asevoimia. Puhelu liittyi maiden väliseen rajakiistaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdeksän korkeimman oikeuden tuomaria päätti, että Paetongtarn ei ylläpitänyt pääministeriltä vaadittavia eettisiä standardeja kesäkuussa käydyssä puhelinkeskustelussa, joka myöhemmin vuoti internetiin.

Puhelun perusteella luottamus Paetongtarniin romahti ja maan kansa koki pääministerin asettuvan Kambodzhan puolelle maiden välisessä kiistassa.

Paetongtarn kommentoi oikeuden päätöstä perjantaina sanoen, että hän yritti puhelinkeskustelussa tehdä parhaansa maan hyväksi.

- Tarkoitukseni oli toimia maan edun mukaisesti, ei henkilökohtaista hyötyä tavoitellen, vaan kansalaisten, siviilien ja sotilaiden hyväksi, hän kertoi toimittajille uutistoimisto AFP:n mukaan.

PÄÄMINISTERILLE ei ole selkeää seuraajaa. Hänen hallituksensa varapääministeri Phumtham Wechayachai jatkaa Thaimaan virkaa tekevänä pääministerinä, kuten tämä teki jo aiemmin, kun Paetongtarn hyllytettiin virasta korkeimman oikeuden päätöstä odottamaan.

Thaimaan perustuslain mukaan vain henkilöt, jotka asettuivat ehdolle pääministeriksi edellisissä vaaleissa, voivat nousta pääministerin virkaan. Tämä jättää jäljelle neljä ehdokasta, sillä kolmea edellisvaalien ehdokasta on kielletty pyrkimästä pääministeriksi oikeuden määräyksellä ja yhden edellisvaalien ehdokkaan puolue ei kerännyt tarpeeksi ääniä.

39-vuotias Paetongtarn on maan historian toinen naispääministeri ja nuorin pääministeri. Hänet nimitettiin virkaan viime vuonna.

Paetongtarn tulee poliittisesti vaikutusvaltaisesta perheestä: sekä hänen isänsä että tätinsä ovat toimineet aiemmin pääministerinä. Molempien kaudet päättyivät sotilasvallankaappaukseen.

Thaimaa on kärsinyt koko 2000-luvun poliittisesta epävakaudesta, vallankaappauksista ja pääministerien syrjäyttämisistä