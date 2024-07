Thaipoimijoiden tilanteesta ei vielä päätöstä – nyt kiikastavat työsopimukset

Thaimaalaisten marjanpoimijoiden päästämisestä Suomeen ei saatu vielä aikaan päätöstä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomalais- ja thaimaalaisviranomaiset keskustelivat asiasta tänään etäyhteydellä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen kertoo STT:lle, että thaimaalaisviranomaiset haluavat vielä sisäisesti tutkia poimijoiden työsopimusta ja sen sisältöä.

- Nyt kun poimijoiden työsopimuksessa on tuntiperusteinen palkka, niin thaimaalaisviranomaisilla on vielä huoli siitä, että tuottaako se riittävät ansiot ja turvan poimijoille. Ymmärsin, että heillä on oma lainsäädäntö, joka edellyttää, että työsopimus tutkitaan, kun lähdetään ulkomaille töihin.

Tiukkasen mukaan työministeri Arto Satosen (kok.) on määrä keskustella asiasta vielä tiistaina Thaimaan työministerin kanssa.

- Toivomme, että siihen mennessä asia saataisiin selville ja poimijat pääsisivät maahan. Korostimme myös keskustelussa asian kiireellisyyttä, sillä tässä tilanteessa kaikki häviävät.

KESKUSTELUJA käytiin Tiukkasen mukaan joka tapauksessa hyvässä hengessä thaimaalaisviranomaisten kanssa. Läpi käytiin muun muassa sitä, millaista turvaa työsuhde, laki ja työehtosopimus tuovat poimijoille.

Lisäksi thaimaalaisviranomaisille kerrottiin, millainen prosessi työntekijän oleskeluluvan myöntämistä edeltää.

- Käytiin myös läpi oleskelulupien myönteiset ja kielteiset päätökset ja työnantajan valvontaan liittyvät seikat.

Suomen Maahanmuuttovirasto on myöntänyt työntekijän oleskeluluvan 900 poimijalle. Kielteisiä päätöksiä annettiin 400. Poimijat tarvitsevat maahan tullakseen myös thaimaalaisviranomaisten myöntämän maastapoistumisluvan.

Tiukkanen kertoo olevansa luottavaisin mielin siitä, että poimijat päästetään vielä Suomeen, koska thaimaalaisviranomaiset eivät tuoneet keskustelussa esiin muita huolenaiheita.

- Keskustelussa tultiin siihen tulokseen, että poimijoiden tilanne on nyt parantunut.

THAIMAAN viranomaiset eivät ole aiemmin päästäneet poimijoita Suomeen marja-alalla ilmenneiden ongelmien sekä vakavien ihmiskauppaepäilyiden vuoksi.

Alalla ilmenneiden ongelmien vuoksi ulkoministeriö ilmoitti keväällä, etteivät poimijat voi tulla enää jatkossa Suomeen turistiviisumilla. Tälle satokaudelle yritysten tulee rekrytoida poimijat työsuhteeseen, jolloin he tulevat Suomeen työntekijän oleskeluluvalla.

Maahanmuuttoviraston prosessinomistaja Tuuli Huhtilainen kertoi aiemmin STT:lle, että poimijoiden oleskelulupahakemuksien käsittelyssä on haastateltu tarkasti niin työntekijät kuin työnantajatkin.

Hänen mukaansa on huolehdittu etenkin siitä, että poimijat, jotka tulevat Suomeen lyhyeksi ajaksi ansaintatarkoituksessa, jäävät tekemästään työstä voitolle normaalilla viikkotyöajalla ilman lisätyötä.

VAKAVAT ihmiskauppasyytökset ovat kohdistuneet kolmeen suureen suomalaiseen marjayritykseen. P

olarica Marjahankinnan entinen toimitusjohtaja ja Kiantaman toimitusjohtaja ovat syytteessä lukuisista törkeistä ihmiskaupparikoksista. Lisäksi Arctic Groupin toimitusjohtajaa epäillään törkeästä ihmiskaupasta.

Huhtilaisen mukaan yritykset, joihin ihmiskauppaepäilyt ovat kohdistuneet, eivät ole hakeneet työntekijöitä tälle satokaudelle.

Uutista päivitetty klo 14.17