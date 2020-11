THL antoi tarkkaa tietoa tartunnanlähteistä ja joukkoaltistumistilanteista – näin korona leviää eri paikoissa

Noin 60 prosenttia viime viikolla raportoiduista koronan tartuntalähteistä on tiedossa. Johannes Ijäs Demokraatti

Asiasta kertoi tänään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Emmi Sarvikivi sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Ylivoimaisesti suurin tartuntalähde on perhepiiri (60%), yksityistilaisuuksista ja lähipiiristä tarttuu noin 15%, työpaikoilta 10%, harrastuksista 8% ja oppilaitoksista 8%.

Joukkoaltistumista koronalle tapahtuu eniten oppilaitoksissa ja seuraavaksi eniten vapaa-ajan harrastuksissa. Esimerkiksi ravintoloista raportoidut joukkoaltistukset ovat olleet hyvin harvassa viime viikolla. Joukkoaltistuksissa on kyse tilanteesta, jossa tartuttavana ollut henkilö on ollut tilanteessa, jossa on lähikontakti useisiin henkilöihin.

Tietoa varhaiskasvatuksen ja koulujen altistumistilanteista

Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa (peruskoulu ja toinen aste) on syyslukukaudella ollut satoja altistumistapauksia, arviolta 400–500 THL:n esittelemässä aineistossa.

– (Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa) ehkä 15%:ssa altistumistilanteista on ylipäänsä tullut jatkotartuntoja eli aika pienessä osassa. Kaiken kaikkiaan meillä on tietoa noin 13 000 altistuneesta. Heidän joukostaan jatkotartuntoja on tullut 151.

Lasten tai opiskelijoiden osalta jatkotartuntoja on tullut keskimäärin noin prosentille altistuneista. Myös oireettomina seulottuja on kohtuullisen iso joukko. Heillä osuus tartunnoista ei ole sen suurempi eli kouluihin ja varhaiskasvatukseen liittyvä aineisto ei tue sitä, että oireettomia tartuntoja olisi enemmän kuin oireellisia.

Jos kouluissa ja varhaiskasvatuksessa jatkotartunnan saa noin 1–2% altistuneista, muissa joukkoaltistumistilanteissa tartunnan saa keskimäärin 10–15% altistuneista.

Perheen sisäisesti osuus on vielä korkeampi, on raportoitu jopa 40–50%:n lukuja.