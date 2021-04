THL: Astra Zenecan alaikäraja pysyy 65 vuodessa

Koronarokotteiden ikäraja muuttuu siten, että mrna-rokotteita voidaan antaa toukokuusta alkaen myös 65–69-vuotiaille, jos rokotettava niin toivoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Mrna-rokotteita ovat Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan koronarokotteet. Yli 70-vuotiaat ovat saaneet enimmäkseen mrna-rokotteita.

THL:n mukaan mrna-rokotteiden saatavuus on parantunut ja paranee edelleen tulevien viikkojen aikana. 65–69-vuotiaat perusterveet ihmiset voivat toukokuun alusta lähtien halutessaan saada mrna-rokotteen.

– Siinä vaiheessa valtaosa ikääntyneistä ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä on saanut rokotuksen. Pienemmillä paikkakunnilla tämä voi toteutua mrna-rokotteiden saatavuuden vuoksi hieman myöhemmin, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo tiedotteessa.

Nyt useimmissa kunnissa 65–69-vuotiaille on annettu Astra Zenecan rokotetta. Sen alaikäraja pysyy ennallaan 65 vuodessa.

– Tässä epidemiatilanteessa ja rokotusten edetessä hyvin kaikilla on mahdollisuus saada rokotus kohtuullisen nopeasti. Alentamalla ikärajaa emme saavuttaisi sellaisia terveyshyötyjä, että ikärajan alentaminen olisi suositeltavaa, kun huomioidaan myös rokotteen mahdollisesti aiheuttamien harvinaisten haittavaikutusten mahdollisuus. Tämä koskee myös tilanteita, joissa alle 65-vuotias rokotettava haluaisi itse ottaa rokotteen, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek toteaa tiedotteessa.

Ne 65 vuotta täyttäneet, jotka ovat saaneet ensimmäisenä rokoteannoksena Astra Zenecan rokotetta, saavat ensisijaisesti myös toisella rokotuskerralla Astra Zenecan rokotetta. Alle 65-vuotiaille annetaan toisena annoksena aina mrna-rokotetta.

Astra Zenecan rokotteen saaneilla on havaittu harvinaisia veren hyytymishäiriöitä, joiden yleisyyttä eri ikäryhmissä ei tarkkaan tiedetä. Valtaosa häiriöistä on havaittu alle 60-vuotiailla. Häiriön ilmaantuvuus on ollut noin yksi sataatuhatta rokotettua kohden.

THL on arvioinut rokoteasiaa yhdessä Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmä KRARin kanssa.

