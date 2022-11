THL ei ole laajentamassa suositusta tehosterokotteista – ”Väestö on hyvässä suojassa näitä rokotussuosituksia noudattamalla”

Sairastettu koronatauti yhdessä koronarokotteiden kanssa tuottaa voimakkaimman ja pitkäkestoisimman suojan vakavaa koronatautia vastaan. Asia käy ilmi tuoreesta meta-analyysista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Rane Aunimo

Analyysin mukaan rokotteiden ja taudin yhdessä muodostaman immuniteetin tuoma suoja vakavaa tautia vastaan säilyy ainakin vuoden ajan yli 95 prosentissa. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi 26 eri tutkimukseen perustuvan kansainvälisen meta-analyysin sisällöstä THL:n koronainfossa tänään.

Nohynekin mukaan suojateho omikronin aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan ei todennäköisesti laske vuodenkaan jälkeen merkittävästi.

Lievää tautia vastaan rokotteiden ja sairastamisen antama suojateho puolestaan on kohtuullinen ja laskee paljon nopeammin.

Nohynekin mukaan terveet työikäiset suomalaiset eivät toistaiseksi tarvitse lisäannoksia koronarokotteesta. Hän on lausunut saman kannan STT:lle jo aiemmin.

Jos ilmaantuisi täysin uusi variantti, joka väistäisi täysin sekä vasta-ainesuojaa että solusitoista suojaa, asiaa mietittäisiin uudelleen, Nohynek sanoi. Toistaiseksi vakavan taudin suoja on kuitenkin pysynyt hyvänä variantista riippumatta.

- Missä sitten olemme vuoden kuluttua, se on arvailujen varassa, miten tämä virus kehittyy ja tarvitaanko sitten uusia rokoteannoksia, Nohynek totesi.

PERHE- JA PERUSPALVELUMINISTERI Krista Kiuru on ollut rokotusasioissa eri linjoilla. Hän on muun muassa Iltalehden haastattelussa kannattanut tehosterokotusten tarjoamista hoitajille sekä ylipäätään terveille työikäisille.

Mitä kansalaisen pitäisi ajatella siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö ja THL ovat näin erimielisiä rokotusasiassa?

- Tämän keskustelun taustalla on usein piillyt ajatus siitä, että suoja ei olisi riittävän hyvä vakavaa tautia vastaan. Toivon että nämä aineistot, jotka tänään on esitetty, myös ehkä vahvistavat tietämystä siitä, että minkälainen rokotteiden antama suoja meillä on, muotoili THL:n terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve koronainfossa.

Helve sanoi myös, että suosituksia arvioidaan koko ajan ja tarvittaessa muutetaan.

- Tällä hetkellä meillä ei ole sellaista tietoa, joka edellyttäisi sitä, että me muuttaisimme suositusta. Väestö on hyvässä suojassa näitä rokotussuosituksia noudattamalla, Helve sanoi.

Maiju Ylipiessa/STT