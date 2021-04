THL ei ole ollut hyvinvoinnin laitos

Emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä hoksautti eilen suomalaisia Ylen A-studiossa. Johannes Ijäs Demokraatti

Puhe oli nimenomaan iäkkäistä ihmisistä mutta sitä voi varmasti soveltaa kaiken ikäisiin.

Kivelä muistutti, että iäkkäät ovat olleet erittäin kuuliaisia erilaisille koronaohjeille.

– Minä olen tavannut ystävissäni hirveitä pelkoja siitä, että ei uskalleta liikkua, tuskin kaupassa uskalletaan käydä, hän kertoi.

Toisaalta on niitä, jotka ovat hiihtäneet, kävelleet ja olleet monin tavoin luovia. Kivelä itsekin jumppaa kotona. Mutta on iäkkäitä, jotka hädin tuskin uskaltavat lähteä ulkoilemaan tai vaikkapa hoitamaan kroonisia sairauksiaan. Tämä on ymmärrettävää, mutta samalla hoitovelka kasvaa.

Kivelä kiinnitti huomiota viestintään.

– Kyllähän myös meidän viestintä on minusta ollut aivan liian negatiivista. Minä monta kertaa olen odottanut, että voi kun THL, STM ja ministerit noiden puheittensa lopuksi sanoisivat, että mitä tässä voi tehdä ja esittäisivät joitakin luovia tapoja elää ja luovia tapoja esimerkiksi juuri jumpata kotona, Kivelä toivoi.

Tärkeä huomio! THL:n rooliin olisi sopinut luontevasti korona-aikana se, että se olisi erilaisten kieltojen ja varoitusten ohella tuonut enemmän esille myös tietoa siitä, mitä kaikkea voi tehdä.

Tässä on viestimilläkin peiliinkatsomisen paikka. Sen sijaan, että aina tenttaamme Puumalaiselta, Voipio-Pulkilta, Salmiselta tai Kiurulta, mitä ei saa tehdä, voisimme kysyä, että mitä sitten voi tehdä.

THL tarkoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Pandemia-aikana se on ollut ennen kaikkea terveyden laitos mutta huoli ihmisten hyvinvoinnista on näkynyt julkisuudessa vähän. Se on ollut vähemmän hyvinvoinnin laitos.

Tämä ei ole moite. THL:ssä on tehty ympäripyöreitä työpäiviä ja suomalaisten terveydestä on pidetty huolta maailmanlaajassa vertailussa mallikelpoisesti.

Jos koronamuunnokset eivät valloita Suomea, THL:n exit-strategiaan voisi kuulua ja varmasti kuuluukin hyvinvoinnin roolin kasvattaminen julkisessa viestinnässä. Eli mitä me teemme, niin koronan sairastaneet kuin sairastamattomat mutta siitä eri tavoin kärsineet, jotta nousemme jälleen jaloillemme.

Sirkka-Liisa Kivelä uskoi A-studiossa, että iäkkäidenkin toimintakykyä pystytään palauttamaan, mutta se vaatii kovia satsauksia varsinkin huonokuntoisten henkilöiden asioihin. On satsattava niin fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen kuin kognitiiviseen kuntoutukseen. Toipumisen on oltava kokonaisvaltaista.