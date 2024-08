THL: Erityisesti tytöillä liiallinen netinkäyttö on lisääntynyt

Liiallinen netinkäyttö on lisääntynyt erityisesti tytöillä kaikilla kouluasteilla, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tutkimuksesta.

Vuosien 2017-2023 välisenä aikana liiallinen netinkäyttö yli kaksinkertaistui lukiossa opiskelevilla tytöillä. Yläasteella tyttöjen liiallinen verkonkäyttö lähes kaksinkertaistui.

Tulokset käyvät ilmi THL:n väestötutkimuksista, joissa on käytetty aineistona joka toinen vuosi toteutettavaa Kouluterveyskyselyä. Tutkimus perustuu lasten ja nuorten itse raportoimiin oireisiin.

Liiallisella netinkäytöllä tarkoitetaan THL:n mukaan sellaista netinkäyttöä, johon kuluu paljon aikaa, jonka rajoittaminen on hankalaa ja josta aiheutuu käyttäjälle ongelmia.

- On vaikea antaa varmaa vastausta siihen, miksi juuri tytöillä liiallinen netinkäyttö on lisääntynyt voimakkaasti. Yksi mahdollinen syy on sosiaalisen median käytön lisääntyminen tytöillä, kertoo tiedotteessa THL:n tutkimuspäällikkö Olli Kiviruusu.