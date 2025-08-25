Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

25.8.2025 05:29 ・ Päivitetty: 25.8.2025 06:10

THL:ltä synkkä laskelma hallituksen sosiaaliturvaleikkauksista

iStock

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan lisäävät pienituloisten määrää Suomessa aiemmin arvioitua enemmän.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka on tarkentanut laskelmiaan leikkausten vaikutuksista.

Laitoksen mukaan pienituloisten määrä kasvaa viime vuoden ja tämän vuoden leikkausten takia noin 110 000 ihmisellä, joista lapsia on 27 000. Aiemman arvion mukaan pienituloisten määrä kasvoi vajaalla 100 000 ihmisellä, joista lapsia oli 13 000.

Sen sijaan toimeentulotukea saavien suomalaisten määrä kasvaa uusissa laskelmissa vain 30 000:lla, kun arvio oli aiemmin 100 000.

THL kertoo nyt, että aiempaan arvioon liittyi huomattavaa epävarmuutta muun muassa tietojen puutteellisuuden vuoksi. Uusissa laskelmissa tietoja on laajennettu muun muassa ottamalla huomioon kotitalouksien tulojen kuukausivaihtelu ja toimeentulotuesta korvattavat terveysmenot.

Lisäksi uusissa laskelmissa on pyritty ottamaan huomioon esimerkiksi toimeentulotuen alikäyttöä ja havaitsematonta varallisuutta.

THL kertoo, että aiemmissa arvioissa toimeentulotuki simuloitiin kaikille laskennallisesti tukeen oikeutetuille henkilöille. Sen sijaan uusissa laskelmissa pyritään arvioimaan todellista saajamäärän muutosta.

SOSIAALITURVALEIKKAUSTEN lisäksi THL on arvioinut uusissa laskelmissa hallituksen esittämää uudistusta toimeentulotukeen. Uudistuksen on määrä astua voimaan ensi vuonna.

THL:n mukaan uudistus vähentäisi toimeentulotuen menoja useilla kymmenillä miljoonilla euroilla ja vähentäisi tuen saajien määrää. THL kuitenkin huomauttaa, että uudistus lisäisi ja erityisesti syventäisi pienituloisuutta.

Uudistuksessa muun muassa leikattaisiin toimeentulotuen perusosaa ja poistettaisiin tuen suojaosa. Suojaosalla tarkoitetaan summaa, jonka tuen saaja voi hankkia tekemällä töitä ilman, että tuki pienenee. Lisäksi uudistuksessa toimeentulotuen saamisen ehdot tiukentuisivat.

Toisaalta THL arvioi, että erilaisiin asiakasmaksuihin ja lääkeomavastuisiin tehdyt korotukset kasvattavat toimeentulotuen käyttöä.

Laitos huomauttaakin, että kokonaisuuden arviointiin liittyy edelleen epävarmuuksia, vaikka uudet laskelmat ovat ”aiempaa selvästi tarkempia”. Erityisesti ensi vuoden toimeentulotukiuudistuksen arviointi on hankalaa.

-  Uudistuksen vaikutusten arviointi on simulointimallilla edelleen hyvin epätarkkaa, etenkin yhteisvaikutusten osalta. Siksi tarkkoja vaikutusarvioita esimerkiksi pienituloisten määrään on vaikea antaa, sanoo THL:n erikoistutkija Joonas Ollonqvist tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Ronkainen

Kolumnit
23.8.2025
Velkajarru on leikkausten ikiliikkuja – ja talouspolitiikan toiveajattelua
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
22.8.2025
Janne Riiheläinen: Unohtakaa ajatus pysyvän rauhan paluusta Eurooppaan
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
24.8.2025
Konserttiarvio: Ultra Bran suuri soundi sopi stadionin mittasuhteisiin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU