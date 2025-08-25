Kotimaa
25.8.2025 05:29 ・ Päivitetty: 25.8.2025 06:10
THL:ltä synkkä laskelma hallituksen sosiaaliturvaleikkauksista
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan lisäävät pienituloisten määrää Suomessa aiemmin arvioitua enemmän.
Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka on tarkentanut laskelmiaan leikkausten vaikutuksista.
Laitoksen mukaan pienituloisten määrä kasvaa viime vuoden ja tämän vuoden leikkausten takia noin 110 000 ihmisellä, joista lapsia on 27 000. Aiemman arvion mukaan pienituloisten määrä kasvoi vajaalla 100 000 ihmisellä, joista lapsia oli 13 000.
Sen sijaan toimeentulotukea saavien suomalaisten määrä kasvaa uusissa laskelmissa vain 30 000:lla, kun arvio oli aiemmin 100 000.
THL kertoo nyt, että aiempaan arvioon liittyi huomattavaa epävarmuutta muun muassa tietojen puutteellisuuden vuoksi. Uusissa laskelmissa tietoja on laajennettu muun muassa ottamalla huomioon kotitalouksien tulojen kuukausivaihtelu ja toimeentulotuesta korvattavat terveysmenot.
Lisäksi uusissa laskelmissa on pyritty ottamaan huomioon esimerkiksi toimeentulotuen alikäyttöä ja havaitsematonta varallisuutta.
THL kertoo, että aiemmissa arvioissa toimeentulotuki simuloitiin kaikille laskennallisesti tukeen oikeutetuille henkilöille. Sen sijaan uusissa laskelmissa pyritään arvioimaan todellista saajamäärän muutosta.
SOSIAALITURVALEIKKAUSTEN lisäksi THL on arvioinut uusissa laskelmissa hallituksen esittämää uudistusta toimeentulotukeen. Uudistuksen on määrä astua voimaan ensi vuonna.
THL:n mukaan uudistus vähentäisi toimeentulotuen menoja useilla kymmenillä miljoonilla euroilla ja vähentäisi tuen saajien määrää. THL kuitenkin huomauttaa, että uudistus lisäisi ja erityisesti syventäisi pienituloisuutta.
Uudistuksessa muun muassa leikattaisiin toimeentulotuen perusosaa ja poistettaisiin tuen suojaosa. Suojaosalla tarkoitetaan summaa, jonka tuen saaja voi hankkia tekemällä töitä ilman, että tuki pienenee. Lisäksi uudistuksessa toimeentulotuen saamisen ehdot tiukentuisivat.
Toisaalta THL arvioi, että erilaisiin asiakasmaksuihin ja lääkeomavastuisiin tehdyt korotukset kasvattavat toimeentulotuen käyttöä.
Laitos huomauttaakin, että kokonaisuuden arviointiin liittyy edelleen epävarmuuksia, vaikka uudet laskelmat ovat ”aiempaa selvästi tarkempia”. Erityisesti ensi vuoden toimeentulotukiuudistuksen arviointi on hankalaa.
- Uudistuksen vaikutusten arviointi on simulointimallilla edelleen hyvin epätarkkaa, etenkin yhteisvaikutusten osalta. Siksi tarkkoja vaikutusarvioita esimerkiksi pienituloisten määrään on vaikea antaa, sanoo THL:n erikoistutkija Joonas Ollonqvist tiedotteessa.
