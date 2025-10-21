Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.10.2025 04:41 ・ Päivitetty: 21.10.2025 04:17

THL: Hyvinvointialueiden tilanne kohenee, alijäämät yhä riesana

iStock

Hyvinvointialueiden talous on tasapainottumassa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvio.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tilanne on kuitenkin vaikea etenkin väestöltään vähenevillä alueilla, ja THL:n mukaan vain harva alue saa katettua taloutensa alijäämän tavoitteen mukaisesti ensi vuoden loppuun mennessä.

Lisäksi päätöksenteko uudistusten toimeenpanosta on monin paikoin hidasta, THL huomauttaa.

Hyvinvointialueet ovat keskittäneet tänä vuonna palvelupisteitä suurempiin yksiköihin ja kuntakeskuksiin sekä laajentanet digitaalisten palvelujen tarjontaa. Myös yhtenäisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotossa on edistytty huomattavasti, THL kertoo.

ARVION MUKAAN yli 85-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Tämä lisää iäkkäiden palvelutarpeita, mikä on haaste erityisesti harvaan asutuille alueille.

Kotihoidon kattavuus on THL:n mukaan laskenut ja ympärivuorokautisen hoivan osuus pysynyt korkeana, vaikka tavoitteena on ollut tukea ikääntyneiden asumista kotona.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa varhaisen tuen saatavuus on THL:n arvion mukaan monilla alueilla edelleen riittämätöntä. Tämä näkyy kalliiden korjaavien palvelujen runsaana käyttönä.

Henkilöstötilanne on puolestaan kohentunut useilla alueilla, ja vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty. Erityisesti lääkäreistä ja psykologeista, paikoin myös sosiaalityöntekijöistä, on kuitenkin yhä pulaa.

