THL ja STM: Rokottamattomat 20-79-vuotiaat joutuneet koronan vuoksi sairaalaan vähintään 17 kertaa useammin kuin kaksi kertaa rokotetut viimeisen 2 viikon aikana

THL:n ja STM:n mukaan Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 83,8 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 69,7 prosenttia kaksi rokoteannosta. Viikon aikana (22.–29.9.) ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on kasvanut 0,4 prosenttiyksiköllä ja toisen annoksen kattavuus 2,5 prosenttiyksiköllä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asiasta kerrotaan tarkemmin tiedotteessa.

Kaikissa yli 60-vuotiaiden ikäryhmissä jo yli 86 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta. 50–59-vuotiailla kattavuus on yli 82 prosenttia ja 40–49-vuotiaillakin yli 74 prosenttia. Viimeisen viikon aikana ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on kasvanut eniten 12–15-vuotiaiden ikäryhmässä (1,2 prosenttiyksikköä, 66,5 prosentista 67,7 prosenttiin) ja toisen annoksen kattavuus eniten 16–19-vuotiaiden ikäryhmässä (7,8 prosenttiyksikköä, 30,3 prosentista 38,1 prosenttiin).

Erikoissairaanhoidossa oli 26.9. yhteensä 81 potilasta, joista 56 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 25 teho-osastoilla. Tautiin liittyviä kuolemia oli 29.9. mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 072.

Erikoissairaanhoidossa valtaosa potilaista rokottamattomia

Rokottamattomat henkilöt ovat viime viikkojen aikana joutuneet erikoissairaanhoitoon koronavirustartunnan vuoksi useammin kuin keväällä 2020. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että tartuntoja ilmaantuu nyt rokottamattomilla useammin. Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana rokottamattomat 20−79-vuotiaat ovat joutuneet koronavirustartunnan vuoksi sairaalahoitoon vähintään 17 kertaa useammin kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut. Yhdelläkin rokoteannoksella on saavutettu hyvä suoja vakavia, sairaalahoitoon johtavia tautimuotoja vastaan.

Useampana peräkkäisenä viikkona nähty tapausten määrän lasku on pysähtynyt. Sairaalahoidon kuormituksessa on viikoittain ollut lievää vaihtelua pysyen kokonaisuutena samalla tasolla mutta koronavirus aiheuttaa edelleen merkittävän kuormituksen erityisesti teho-osastoilla. Pääosa sairaalahoitoa tarvitsevista on rokottamattomia. Uusien sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden ennusteessa on lievää kasvua, ja sairaalahoidon tarpeen väheneminen edellyttäisi sekä rokotekattavuuden kasvua että tapausmäärien selvää laskua.

Alueellisesti nähdään huomattavia tautiryppäitä erityisesti nuorilla, liittyen esimerkiksi opiskelijoiden kokoontumisiin. Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana (13.–26.9.) uusia tartuntoja ilmaantui 102 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on 20 prosenttia vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 127 sataatuhatta asukasta kohden. Viikolla 38 uusia tapauksia todettiin yhteensä 2 855, kun edellisellä viikolla todettiin 2 789.

Tästä päivästä alkaen THL:n tilannekatsauksen seurannan painopiste siirtyy koronaviruksen tapausmääristä rokotuskattavuuteen ja vakavien tautitapausten määrän seurantaan. Tästä viikosta eteenpäin katsaus julkaistaan THL:n sivuilla joka torstai-iltapäivä.