THL ja STM: Viimeisen 2 viikon aikana rokottamattomat 12-79-vuotiaat ovat joutuneet koronan vuoksi erikoissairaanhoitoon 19 kertaa useammin kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut

Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 85 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 74 prosenttia kaksi rokoteannosta 13.10. mennessä.

Suomen koronatilanteesta kerrotaan tarkemmin THL:n ja STM:n tiedotteessa.

Viikolla 40 erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 109 uutta koronaviruspotilasta. Viimeisen neljän viikon aikana uusien erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tulleiden koronaviruspotilaiden viikoittainen määrä on noussut 60 potilaasta 109 potilaaseen. Tehohoitoon tuli viime viikolla 22 uutta koronaviruspotilasta, mikä on yhtä paljon kuin edellisellä viikolla.

10.10. mennessä erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 124 potilasta, joista 95 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 29 teho-osastoilla. Potilaiden määrä on kasvanut kahden viimeksi kuluneen viikon aikana erityisesti erikoissairaanhoidon muilla vuodeosastoilla. Sairaalahoidon tarpeen kääntyminen laskuun edellyttäisi sekä rokotuskattavuuden kasvua että tapausmäärien selvää vähenemistä. Tautiin liittyviä kuolemia oli 13.10. mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 111.

Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana rokottamattomat 12−79-vuotiaat ovat joutuneet koronavirustartunnan vuoksi erikoissairaanhoitoon 19 kertaa useammin kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut. Erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on ollut suurin 50−79-vuotiailla, rokottamattomilla henkilöillä, joilla riski on 24-kertainen verrattuna saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotettuihin.

Uusia koronavirustartuntoja on ilmaantunut Suomessa kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 140 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on yli 30 prosenttia enemmän kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 105 sataatuhatta asukasta kohden. Viikoittainen todettujen koronatapausten määrä on kuitenkin viimeiset kaksi viikkoa pysynyt lähes samana.

Jätevesitutkimusten avulla voidaan seurata koronaviruksen esiintymisen muutoksia lähes koko maassa. Viimeisimmällä seurantajaksolla virusta havaittiin aiempia viikkoja alhaisempia määriä suurimmassa osassa näytteenottopaikkoja.

Viikolla 40 testejä tehtiin vain noin 1 900 vähemmän kuin edellisviikolla. Vähentyneet testausmäärät, testauksen kohdentaminen sekä mahdollisesti väestössä tunnistamatta jääneet tartunnat ovat viime viikkoina näkyneet positiivisten näytteiden osuuden nousuna. Viikolla 40 testatuista näytteistä oli positiivisia 5 prosenttia. Osuus on lähes sama kuin edellisellä viikolla, jolloin se oli 4,9 prosenttia.