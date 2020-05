THL: Koronaan liittyvien kuolemien määrä kasvoi eilisestä neljällä – tehohoidossa on 30 ihmistä

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Suomessa nyt raportoitu 297 kappaletta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tapaukset ovat lisääntyneet eilisestä neljällä.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on tällä hetkellä 120 ihmistä, joista 30 on tehohoidossa.

THL:n mukaan Suomessa on nyt 6 286 vahvistettua koronavirustartuntaa. Eilisen jälkeen tietoon on tullut 58 uutta tartuntaa. Sairaanhoitopiireistä tartuntoja on suhteellisesti diagnosoitu yhä eniten Uudenmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Määrällisesti tartuntoja on eniten pääkaupunkiseudulla. Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa on todennettu yhteensä lähes 3 800 tartuntaa.

Länsi-Pohjan alueella sijaitsevissa Tornion, Kemin, Ylitornion ja Keminmaan kunnissa on puolestaan todettu yhteensä 139 koronavirustartuntaa. Tartuntoja on näissä kunnissa esimerkiksi yksi enemmän kuin koko Tampereen kaupungissa, jonka väkiluku on yli nelinkertainen näihin neljään kuntaan verrattuna.

Kaiken kaikkiaan Suomessa on koronaepidemian aikana testattu noin 143 900 koronavirusnäytettä. Eilisen jälkeen lisäystä on tullut noin 3 300 näytettä.

STT–Ilkka Hemmilä, Sanna Raita-aho