THL: Suomen koronatartuntojen määrä kasvoi – tiedossa 61 uutta tartuntaa

Suomessa on yhteensä 6 347 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on tullut eilisen jälkeen tietoon 61 kappaletta.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eiliseen mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli kerrottu 297 kappaletta. THL:n on määrä kertoa uusimmat tiedot koronakuolemista myöhemmin tänään. Lauantaina kerrottujen kuolintapausten määrä lisääntyi neljällä.

Koronavirukseen liittyviä kuolintapauksia on eniten todettu Helsingin yliopistollisen keskussairaalaan erityisvastuualueella. Sen piirissä on todettu 243 kuolintapausta. Toiseksi suurin lukumäärä on Kuopion yliopistollisen sairaalan alueella, jossa on 25 kuolintapausta.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi oli lauantain tietojen perusteella 120 ihmistä, joista 30 oli tehohoidossa. Kuukautta aiemmin 17. huhtikuuta sairaalahoidossa oli yhteensä 208 potilasta, joista 73 oli teho-osastolla.