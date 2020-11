THL: Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronakuolemaa – tehohoidossa on nyt 16 ihmistä

Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 365. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on nyt 76 ihmistä, mikä on 10 vähemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa on 16 ihmistä, mikä on kolme enemmän kuin maanantaina.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronatautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät kolmesti viikossa.

Suomessa raportoitiin tänään 238 uutta koronavirustartuntaa.