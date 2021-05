THL: Suomessa on todettu 144 uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että Suomessa on raportoitu 144 uutta koronavirustartuntaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 1 791 tartuntaa, mikä on 284 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 50, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli päälle 55.

Suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on yli 115 ja Päijät-Hämeessä, jossa se on 114.

Pienin ilmaantuvuusluku, hieman yli 4, on tällä hetkellä Kainuun sairaanhoitopiirissä ja Lapissa, jossa se on hieman yli 5.

Pandemian alusta saakka Suomessa on raportoitu kaikkiaan 90 249 koronatartuntaa.

Mahdollisista koronaan liittyvistä uusista kuolemantapauksista ja rokotusten edistymisestä kerrotaan myöhemmin iltapäivällä.

Uutista päivitetty ilmaantuvuusluvuilla