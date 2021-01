THL: Suomessa rokotettu liki 56 000

Suomessa koronarokotteen saaneita on tällä hetkellä melkein 56 000, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Demokraatti.fi/STT

Eniten rokotteen saaneita on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa luku on yli 15 000. Seuraavaksi eniten rokotteita on annettu Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

Ikäryhmissä eniten on rokotettu 50–59-vuotiaita, toiseksi eniten 40–49-vuotiaita ja kolmanneksi eniten 30–39-vuotiaita.

Ihminen kirjautuu THL:n rokotetilastoon silloin, kun hän on saanut ensimmäisen rokotteen. Toisen rokoteannoksen saamista ei erikseen kirjata.