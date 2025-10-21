Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.10.2025 04:23 ・ Päivitetty: 21.10.2025 04:23

THL: Taloustilanne parantunut hyvinvointialueilla – ”Tehty iso työ”

LEHTIKUVA / PANU POHJOLA

THL:n mukaan hyvinvointialueet ovat saaneet talouttaan aiempaa parempaan tasapainoon ja löytäneet uusia tapoja turvata palvelujaan vaikeassa tilanteessa.

Demokraatti

Demokraatti

Asiasta kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuotuisessa arviossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.

– Hyvinvointialueilla on tehty iso työ talouden tasapainottamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi. Nyt tarvitaan toiminnan ja päätöksenteon rohkeutta jatkaa uudistuksia myös rakenteiden tasolla, jotta muutos kantaa pitkälle tulevaisuuteen, sanoo johtaja Piia Aarnisalo THL:stä tiedotteessa.

Vaikka talouskehitys on kohentunut useilla alueilla, THL huomauttaa, että etenkin väestöltään vähenevillä alueilla tilanne on edelleen haastava ja vain harva alue saa tavoitteen mukaan katettua taloutensa alijäämän vuoden 2026 loppuun mennessä.

Suomen väestökehitys lisää iäkkäiden palvelutarpeita ja haastaa erityisesti harvaan asuttujen alueiden palvelurakenteita.

