THL: Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu 189

Suomessa on raportoitu 189 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kahden viimeisten viikon aikana on raportoitu 2 864 tartuntaa, mikä on 46 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 910 tartuntaa.

Jos tarkastellaan viimeistä viikkoa suhteessa edelliseen viikkoon, tartunnat näyttäisivät kuitenkin lisääntyneen 242 tapauksella.

Viimeisen viikon aikana vahvistettuja tartuntoja on raportoitu eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa tartuntoja on ollut 711. Varsinais-Suomessa vahvistettuja tartuntoja on ollut viime viikolla 131, Pohjois-Pohjanmaalla 52 ja muilla alueilla alle 50 kussakin.