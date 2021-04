THL:n Nohynek: Suomi tilasi 2,4 miljonaa annosta rokotetta – eteen voi tulla sama ikärajapohdinta kuin Astra Zenecan kohdalla

Johnson & Johnsonin koronarokotteen kanssa voi tulla eteen sama ikärajapohdinta kuin Astra Zenecassakin, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. Toistaiseksi suomalaisviranomaiset odottavat lisätietoa rokotteiden haittavaikutuksista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjasi viime keskiviikkona, ettei Astra Zenecan koronarokotetta edelleenkään anneta Suomessa alle 65-vuotiaille rokotteeseen liitettyjen hyytymishäiriöiden vuoksi.

Suomi on tilannut Johnson & Johnsonin rokotetta yhteensä 2,4 miljoonaa annosta. Rokotteen oli määrä tulla Suomessa käyttöön huhtikuun viimeisellä viikolla. Yhtiö on kuitenkin keskeyttänyt rokotteidensa toimitukset Eurooppaan niihin liittyvien veritulppaepäilyjen vuoksi.

Rokotteella on jo myyntilupa EU:ssa. Nyt yhtiö odottaa Yhdysvaltojen terveysviranomaisten selvityksiä ja toimenpiteitä. Nohynekin mukaan terveysviranomaiset kokoustavat Yhdysvalloissa perjantaina.

Euroopan lääkevirasto EMA aikoo pitää tänään tiedotustilaisuuden yhtiön rokotteen turvallisuudesta. Nohynekin mukaan EMA ei kuitenkaan tee päätöksiä rokotteen hyllyttämisestä.

– Euroopan lääkevirasto voi esimerkiksi laittaa tuoteselosteeseen jonkinlaisen varoituksen, mutta rokotteella on jo myyntilupa EU:ssa, Nohynek sanoo.

Suomessa tulee Nohynekin mukaan arvioitavaksi Yhdysvaltain ja Euroopan viranomaisten linjausten jälkeen kysymys siitä, kenelle rokotetta Suomessa tullaan antamaan.

– Jos nyt Astra Zenecaa on toistaiseksi annettu yli 65-vuotiaille, niin onko tässä sama rajaus vai jotain muuta? Kyse on hyödyn ja haitan suhteesta.

Jos esimerkiksi nimenomaan tietyssä ikäryhmässä havaitaan haittavaikutuksia ja ne ovat riittävän yleisiä ja riittävän vakavia, on mahdollista, että näitä ikäryhmiä rajataan pois rokotteen saajien joukosta.

Johnson & Johnsonin koronarokotteen tavoin myös Astra Zenecan koronavirusrokote on adenovirusvektorirokote. EMA on aiemmin kertonut, että Astra Zenecan koronavirusrokotteella ja erittäin harvinaisella veren hyytymishäiriöllä on yhteys.