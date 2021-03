THL:n Salminen pahoitteli tiukkoja rajoituksia – ”Se, että on pärjätty näin hyvin, johtuu erityisen paljon siitä, että suomalaiset ovat luottaneet siihen, mitä viranomaiset ovat sanoneet ja tehneet oman osuutensa hienosti”

THL:n johtaja Mika Salminen perusteli hallituksen esittämiä liikkumisrajoituksia muiden maiden varoittavilla esimerkeillä. Salmisen mukaan Suomi ei voi olla ikuisesti poikkeus maana, jossa epidemia ei riistäydy käsistä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Muista maista on runsaasti esimerkkejä siitä, miten nopeasti epidemia voi suhteellisen tasaiselta tasolta ryöpsähtää, Salminen sanoi ja mainitsi muun muassa Irlannin, Portugalin, Belgian, Tsekin ja osittain myös Ruotsin.

Liikkumisrajoitusten suosittaminen hallitukselle oli Salmisen mukaan viimesijainen keino, ainoa jäljellä oleva työkalu pakissa, jota ei ole vielä käytetty.

Rajoituksilla pyritään suitsimaan yksityiselämän tapaamisista koituvia riskejä. Salmisen mukaan 20 prosenttia tartunnoista on sellaisia, joita ei voi tiettyyn tilanteeseen jäljittää.

– Muut asioinnit saattavat aiheuttaa altistumisen, vaikkapa kaupassakäynti.

”Tällaisen toimen ehdottaminen ei ole viranomaiselle helppoa.”

Salmisen mukaan on ihan selvää, että tilanne, joissa on ollut jo pitkään rajoitustoimia on kaikille raskas.

– Tällaisen toimen ehdottaminen ei ole viranomaiselle helppoa. Näemme tämän ehdottoman välttämättömänä, ettei jouduta sellaiseen tilanteeseen, johon Irlannissa jouduttiin tai jossa Viro on.

– Olemme hyvin tietoisia THL:ssä, että tällä on aikamoisia vaikutuksia ihmisten elämään ja myös haittoja.

– Se, että on pärjätty näin hyvin, johtuu erityisen paljon siitä, että suomalaiset ovat luottaneet siihen, mitä viranomaiset ovat sanoneet ja tehneet oman osuutensa hienosti, Salminen sanoi.