THL:n ylilääkäri rokotuskattavuudesta: Merkittävä virstanpylväs saattaa rikkoutua jo huomenna

Seitsemän sairaanhoitopiiriä on jo nyt saavuttanut 80 prosentin rokotuskattavuuden. Kaikissa piireissä rokotuskattavuus on jo 75 prosenttia tai yli. Johannes Ijäs Demokraatti

– Alueiden rokotuskattavuuksiin vaikuttaa moni muukin asia kuin se, miten rokotuksia pystytään antamaan. Esimerkiksi sellaisilla alueilla, joissa väestö on iältään vanhempaa, rokotusten käynnistyminen on tapahtunut aikaisemmin kuin siellä missä väestöpohja on nuorempaa. Tätä kautta syntyy etenkin kuntien välillä eroja, mutta sairaanhoitopiirien tasolla nämä luonnollisesti hivenen tasoittuvat, THL:n ylilääkäri Otto Helve sanoi tänään sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatilannekatsauksessa.

Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 86 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 79 prosenttia kaksi rokoteannosta 3.11. mennessä.

– On todennäköistä, että 80 prosenttia (toisen annoksen osalta) ylittyy jo lähipäivien aikana, mahdollisesti jo huomenna, Helve kertoi.