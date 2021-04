THL: Tiistaina 286 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuus on nyt korkeinta Helsingin ja Uudenmaan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiireissä

Suomessa on raportoitu 286 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusien koronatartuntojen määrä on viime viikkoina kääntynyt Suomessa laskuun. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 5 858, mikä on 3 077 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on koko maassa vajaat 106. Ilmaantuvuusluku kertoo tautitapausten määrän sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta.

Alueellisesti ilmaantuvuus on nyt korkeinta Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sekä Itä-Savon sairaanhoitopiireissä. Ilmaantuvuus Husin alueella on 201 ja Itä-Savossa noin 190. Husin alueella tartuntojen määrä on kuitenkin viime aikoina ollut laskussa, Itä-Savossa puolestaan nousussa.

Tartunnat ovat THL:n mukaan viimeisen kahden viikon aikana olleet selvässä laskussa myös Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Kanta-Hämeessä.

Rauhallisin tartuntatilanne on tällä hetkellä Lapissa ja Kainuussa. Ilmaantuvuusluku on molemmilla alueilla alle 20.

Kaikkiaan Suomessa on koko epidemian aikana raportoitu 82 564 koronavirustartuntaa.

Koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ja sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä raportoidaan myöhemmin tänään.