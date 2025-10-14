”Tilanne on kestämätön” – OAJ ehdottaa ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen lisäämistä

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kyselyn mukaan ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa lähiopetus on vähentynyt ja opiskelijoiden tuen tarve lisääntynyt. OAJ ehdottaa lähiopetuksen lisäämistä. Demokraatti Demokraatti

OAJ:n syyskuussa toteuttamaan kyselyyn vastanneista ammatillisen toisen asteen koulutuksen opettajista 63 prosenttia kertoi opetuksen vähentyneen. Lisäksi lähes kolmasosa ammatillisten aineiden opettajista kertoi opetuksen vähentyneen useita tunteja osaamispistettä kohti.

– Tulos on hurja mutta ei valitettavasti yllättävä. Olemme jo vuosia varoittaneet leikkausten vaikutuksista ja esittäneet ratkaisuja koulutuksen laadun turvaamiseksi. Tilanne on kestämätön. Riittävän lähiopetuksen varmistaminen on paljon halvempaa kuin se, että Suomi hukkaa ammatillisten opiskelijoiden potentiaalia, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

KYSELYN tulokset osoittavat OAJ:n koulutuspolitiikan päällikön Eira Banin mukaan sen, ettei hallituksen yritys jättää oppivelvollisia rahoitusleikkausten ulkopuolelle ole toteutunut. Opetusta järjestetään pitkälti samoissa ryhmissä, joten oppivelvolliset ja ei-oppivelvolliset saavat usein saman määrän opetusta.

– Opetuksen määrä on liian usein liian pieni opiskelijoiden tarpeisiin nähden. Vastaajat kertoivat monia esimerkkejä, joissa opetusta on ammatillisissa aineissa vain muutama tunti osaamispistettä kohti. Opetushallituksen määrittämästä minimistä on monin paikoin tullut maksimi, Bani sanoo tiedotteessa.

OAJ on ehdottanut jo kesäkuussa, että lähiopetuksen määrä nostettaisiin 18 tuntiin osaamispistettä kohti nykyisestä 12:sta. Oppilaitoksissa arvioitaisiin siis opiskelijan tietojen ja taitojen pohjalta, tarvitseeko hän lähiopetusta juuri 18 tuntia, enemmän vai vähemmän.

OAJ:n erityisasiantuntijan Lauri Kurvosen mukaan muutos auttaisi turvaamaan perusasioiden oppimisen turvallisessa ympäristössä ja opettajan ohjauksessa.

– Se saattaisi aiheuttaa lisäkustannuksiakin, mutta jos vaihtoehtona on jääminen ilman tarvittavaa osaamista tai jopa opintojen keskeyttäminen, niin lisäeurot eivät tosiaankaan menisi hukkaan, hän sanoo tiedotteessa.

Kurvonen muistuttaa, että kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen mukaan vain noin puolet opintonsa 2021 aloittaneista kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoista valmistui kolmessa vuodessa.

– Ratkaisuja siis tarvitaan.

KYSELYSSÄ selvitettiin myös opettajien näkemyksiä oppimisen tuesta. Opiskelijoiden tuen tarpeen lisääntymisestä kertoi yhdeksän kymmenestä vastaajasta.

– Yleisen oppilaitoksen opiskelijoissa on vaativan erityisen tuen tarvitsijoita yhä enemmän. Resursseja heidän tukemiseensa ei ole riittävästi, eräs vastaaja kertoo tiedotteen mukaan.

– Peruskoulusta tulee opiskelijoita yhä heikoimmilla perustaidoilla, sanoo toinen.

Ammatillisen koulutuksen oppimisen tuki uudistuu ensi vuoden elokuussa. Valmistautuminen uudistukseen on kyselyyn vastanneiden mukaan pahasti vaiheessa. Puolet vastaajista kokee, että muutoksiin on varauduttu huonosti tai erittäin huonosti. Viidesosa ei tiedä valmistautumisen tilaa.

– Oppilaitosten tulee nyt huolehtia siitä, että henkilöstö on perehdytetty tuen uudistukseen ja että tuen suunnitteluun ja toteutukseen on varattu aikaa heidän työsuunnitelmissaan, Bani sanoo.

OAJ:n kyselyyn toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajille vastasi 158 opettajaa ja vastausprosentti oli 45.

Ammatillisen koulutuksen tilanne nousi tapetille eilen, kun Ylen MOT kertoi leikkausten negatiivisista vaikutuksista ammattikouluihin.