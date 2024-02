“Tilanne on mahdoton” – valiokunnan varapuheenjohtajalta raskaat moitteet hallituksen toiminnasta yritysvastuun edistämisessä

Suuren valiokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Maria Guzenina sanoo viikonloppuisessa tiedotteessaan olevansa pettynyt Suomen hallituksen viivyttelyyn muodostaa kantansa yritysvastuudirektiiviin ja saattaa se oikea-aikaisesti suuren valiokunnan käsiteltäväksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän toteaa, että yritysvastuudirektiiviä on käsitelty vuosia ja Suomi on saanut aiemmissa neuvotteluissa sisällytettyä siihen monia tavoitteita, jotka ovat olleet viime vaalikaudella niin hallituspuolueiden kuin oppostionkin kannattamia.

Guzenina toteaa tiedotteessaan, että nyt valtioneuvoston kantana on kuitenkin kaataa direktiivi liittymällä EU:n siihen rintamaan, joka on ilmoittanut vastustavansa esitystä.

Hallituksen kannan mukaan Suomi voi pidättäytyä äänestämästä neuvottelutuloksesta osana isompaa maiden joukkoa. Käytännössä tämä tarkoittaisi vastaan äänestämistä.

– Direktiivi tukisi vastuullisten suomalaisten yritysten ja samalla koko Suomen kilpailukykyä. Rotia se toisi Euroopan laajuisesti niille yrityksille, jotka saavat suhteetonta kilpailuetua sivuuttamalla esimerkiksi toimiensa ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset. Lapsityön ja ilmastokriisin torjuminen vaativat tiukkoja pelisääntöjä. Vapaaehtoisuuden pohjalta ei ole riittäviä tuloksia saatu, Guzenina sanoo tiedotteessaan.

GUZENINA muistuttaa, että Suomi oli yksi niistä maista, joiden aloitteesta yritysvastuudirektiivin valmistelu aloitettiin. Kansallisella tasolla asiassa jäätiin odottamaan tämän direktiivin toteutumista, koska katsottiin, että EU-tason yritysvastuulainsäädäntö on Suomen kilpailuetu.

– Suuri valiokunta ei ole päässyt käsittelemään valtioneuvoston täyskäännöstä asiassa. Tilanne on mahdoton, kun seuraava Suuren valiokunnan kokous on jo perjantaina, ja niin on myös EU:n neuvoston äänestys. Suomi on kannallaan tosiasiallisesti heikentämässä vastuullisesti toimivien yritysten kilpailukykyä, Guzenina näkee.

Hän toteaa, että suomalaiset, vastuullisesti toimivat yritykset ovat jo valmistautuneet yritysvastuudirektiivin tuloon.

– Jos direktiivi nyt kaatuu, ympäristön pilaaminen tai lapsityövoiman käyttö jatkunee. Kyllä hallituksen olisi pitänyt ehtiä vaikuttamaan näin tärkeässä asiassa. Onhan tämä valtava pettymys, Guzenina sanoo.

– Näyttää siltä, että hallituksen pelko liittyen direktiiviehdotukseen sisältyneeseen joukkokanteen mahdollisuuteen on sokaissut näkemästä metsää puilta. Ja nyt on käymässä niin, ettei suuri valiokunta käytännössä pysty asiaan enää vaikuttamaan, Guzenina toteaa.

Ryhmäkanneoikeudella esimerkiksi kansalaisjärjestöt voisivat edustaa ihmisoikeusloukkausten uhreja oikeudessa.

Guzenina vaatii, että yritysvastuudirektiivin keskeiset sisällöt liittyen lapsityövoiman kitkemiseen ja ympäristön pilaamisen torjumiseen on saatava pian aloittavan uuden komission agendalle.

– Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita koko Euroopan kannalta, Guzenina sanoo tiedotteessaan.

TYÖMINISTERI Arto Satonen (kok.) on sanonut Helsingin Sanomille, että kokonaisarvioinnin perusteella hallitus on päätynyt siihen, että Suomi ei voi tukea trilogisopua ja voi pidättyä äänestämästä neuvottelutuloksesta osana isompaa joukkoa.

EK:N johtava asiantuntija Hannu Ylänen sanoo, ettei järjestö toivo koko direktiivin kaatumista, vaikka pitää ryhmäkannetta ja todisteiden esittämisvelvollisuutta ongelmallisina.

Hän arvioi, että teknisen tason neuvotteluissa esitystä voidaan vielä muuttaa ennen ensi perjantain ratkaisevaa äänestystä ja ratkaisu saattaa löytyä.