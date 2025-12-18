Tilastokeskuksen pääjohtajaksi tuttu nimi

Markus Sovala jatkaa Tilastokeskuksen pääjohtajana myös seuraavat viisi vuotta. Demokraatti Demokraatti

Valtioneuvosto päätti nimityksestä tänään. Sovala nimitettiin virkaan 1.3.2026-28.2.2031 määräajaksi.

Sovala on toiminut tehtävässä vuodesta 2021.

– Tilastokeskuksen perustehtävä on tässä ajassa hyvin merkittävä, ja koen nöyryyttä toisen pääjohtajakauden alkaessa. Tilastot ovat demokratian edellytys, ja viisaat päätökset perustuvat oikeaan, riippumattomaan tietoon. Ilman tilastoja oppositiokaan ei pystyisi kritisoimaan hallitusta, Sovala sanoo tiedotteessa.