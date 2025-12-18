Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

18.12.2025 12:36 ・ Päivitetty: 18.12.2025 12:36

Tilastokeskuksen pääjohtajaksi tuttu nimi

Jani Laukkanen

Markus Sovala jatkaa Tilastokeskuksen pääjohtajana myös seuraavat viisi vuotta.

Demokraatti

Demokraatti

Valtioneuvosto päätti nimityksestä tänään. Sovala nimitettiin virkaan 1.3.2026-28.2.2031 määräajaksi.

Sovala on toiminut tehtävässä vuodesta 2021.

– Tilastokeskuksen perustehtävä on tässä ajassa hyvin merkittävä, ja koen nöyryyttä toisen pääjohtajakauden alkaessa. Tilastot ovat demokratian edellytys, ja viisaat päätökset perustuvat oikeaan, riippumattomaan tietoon. Ilman tilastoja oppositiokaan ei pystyisi kritisoimaan hallitusta, Sovala sanoo tiedotteessa.

Sovala on aiemmin toiminut muun muassa useissa eri tehtävissä valtiovarainministeriössä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
18.12.2025
Perussuomalaisten ryhmä jakoi rangaistukset silmien venyttelystä – Keskisarja: ”Aikalaishulluuden kauden kärkitulos”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
18.12.2025
Else-Mai Kirvesniemi: Miljoonat palkansaajat odottavat meiltä parempaa yhteispeliä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
18.12.2025
Arvio: Kapsäkin musiikkinäytelmän paras svengi irtoaa paikallisuudesta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU