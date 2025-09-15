Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

15.9.2025 09:48 ・ Päivitetty: 15.9.2025 09:48

Tilastokeskus: Inflaatio kiihtyi hieman elokuussa

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Inflaatiota kiihdytti muun muassa matkaviestintäpalveluiden hintojen nousu.

Inflaatio oli elokuussa 0,5 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Heinäkuussa inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,2 prosenttia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Elokuussa inflaatiota kiihdyttivät eniten yleisen sairaalamaksun, savukkeiden ja matkaviestintäpalveluiden hintojen nousu.

Inflaation kiihtymistä hillitsivät eniten asuntolainojen keskikoron, kulutusluottojen koron ja 95-oktaanisen bensiinin hintojen lasku.

SUOMEN EU-säännöin laskettu inflaatio eli yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi oli ennakkotietojen mukaan elokuussa 2,2 prosenttia. Euroalueella se oli 2,1 prosenttia.

Se poikkeaa Tilastokeskuksen omasta kuluttajahintaindeksistä muun muassa siinä, että mukaan ei lasketa omistusasumista tai lainojen korkoja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU