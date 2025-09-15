Talous
15.9.2025 09:48 ・ Päivitetty: 15.9.2025 09:48
Tilastokeskus: Inflaatio kiihtyi hieman elokuussa
Inflaatio oli elokuussa 0,5 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Heinäkuussa inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,2 prosenttia.
Elokuussa inflaatiota kiihdyttivät eniten yleisen sairaalamaksun, savukkeiden ja matkaviestintäpalveluiden hintojen nousu.
Inflaation kiihtymistä hillitsivät eniten asuntolainojen keskikoron, kulutusluottojen koron ja 95-oktaanisen bensiinin hintojen lasku.
SUOMEN EU-säännöin laskettu inflaatio eli yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi oli ennakkotietojen mukaan elokuussa 2,2 prosenttia. Euroalueella se oli 2,1 prosenttia.
Se poikkeaa Tilastokeskuksen omasta kuluttajahintaindeksistä muun muassa siinä, että mukaan ei lasketa omistusasumista tai lainojen korkoja.
