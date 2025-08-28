Tilastokeskus ja poliisi: Myymälävarkaudet Suomessa ennätystasolla – alueelliset erot silti suuria

Tänä vuonna myymälävarkauksia on tullut poliisin tietoon enemmän kuin koskaan, kertoo Tilastokeskus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kesäkuuhun mennessä myymälävarkauksia on tullut lähes 35 000. Kaikista varkausrikoksista noin puolet oli myymälävarkauksia.

Alkuvuonna noin neljännes myymälävarkauksista tilastoitiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. Helsingissä myymälävarkauksia ilmoitettiin lähes 60 prosenttia vuodentakaista enemmän.

Kasvu oli merkittävää myös Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella, jossa ilmoituksia tehtiin noin 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

VUODEN alkupuoliskolla ilmoitettiin yhteensä 66 500 varkausrikosta. Tämä on noin 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

- On kiinnostavaa, että myymälävarkauksien kasvu painottuu näin vahvasti tietyille alueille. Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla, Hämeessä ja Pohjanmaalla kasvu vuodentakaisesta on ollut vain neljän prosentin luokkaa, ja Oulussa ja Lounais-Suomessa varkausilmoitukset ovat jopa vähentyneet, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakangas tiedotteessa.

VIRANOMAISTEN tietoon tuli tammi-kesäkuussa kaikkiaan 48 henkirikosta, mikä on neljä rikosta enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Henkirikosten määrä kävi alimmillaan vuonna 2023, jolloin murhia ja tappoja tuli koko vuoden aikana tietoon yhteensä 57. Viime vuonna rikosten määrä kasvoi 89:ään.

- 48 henkirikosta on suurin ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilastoitu luku sitten vuoden 2014. Erityisesti toukokuu oli synkkä kuukausi. Silloin poliisin tietoon tuli peräti 14 henkirikosta, Haapakangas sanoo tiedotteessa.

Luvut ovat yhä kaukana 1990-luvun tasosta, jolloin henkirikoksia tehtiin keskimäärin noin 140 vuodessa. Alkuvuonna tehdyistä henkirikoksista 31 on merkitty tapoiksi ja 17 murhiksi.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 13.09.