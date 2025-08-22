Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

22.8.2025 11:42 ・ Päivitetty: 22.8.2025 11:42

Tilastokeskus: Konkurssien määrä kasvoi taas heinäkuussa

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Konkurssien määrä lähestyy paikoin jo 1990-luvun laman lukuja.

Heinäkuussa pantiin vireille 251 konkurssia, mikä on 26 konkurssia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 930, mikä on 5 henkilötyövuotta vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

KONKURSSIUHAN alla oli eniten työntekijöitä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Kuljetus ja varastointi -toimialan yrityksiä haettiin heinäkuussa konkurssiin 26, ja näissä työpanos oli 213 henkilötyövuotta.

Rakennustoiminnassa yrityksiä haettiin konkurssiin 45, ja yritysten työpanos oli 211 henkilötyövuotta.

Kaupan alalta konkurssiin haettiin 32 yritystä. Muut palvelut -luokan yrityksistä 93 oli konkurssihakemusten kohteena.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

22.7.2025 09:10

SDP:n Räsänen: Orpon hallitus kellotti uuden ennätyksen työttömyydessä

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
22.8.2025
Hurja laskelma pöytään Kuntalehdessä: SDP:lle 55 kansanedustajaa, perussuomalaisille 22
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
20.8.2025
Evp-upseeri: Trump jätti Euroopan pärjäämään yksin Putinin kanssa – ja näin siinä käy
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
22.8.2025
Espoo Ciné 2025: Taiteen ja vallan kytkös valottuu sen kieltäneessä Leni Riefenstahlissa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU