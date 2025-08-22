Tilastokeskus: Konkurssien määrä kasvoi taas heinäkuussa

Heinäkuussa pantiin vireille 251 konkurssia, mikä on 26 konkurssia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 930, mikä on 5 henkilötyövuotta vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

KONKURSSIUHAN alla oli eniten työntekijöitä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Kuljetus ja varastointi -toimialan yrityksiä haettiin heinäkuussa konkurssiin 26, ja näissä työpanos oli 213 henkilötyövuotta.

Rakennustoiminnassa yrityksiä haettiin konkurssiin 45, ja yritysten työpanos oli 211 henkilötyövuotta.