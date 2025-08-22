Talous
Tilastokeskus: Konkurssien määrä kasvoi taas heinäkuussa
Heinäkuussa pantiin vireille 251 konkurssia, mikä on 26 konkurssia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus.
Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 930, mikä on 5 henkilötyövuotta vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.
KONKURSSIUHAN alla oli eniten työntekijöitä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Kuljetus ja varastointi -toimialan yrityksiä haettiin heinäkuussa konkurssiin 26, ja näissä työpanos oli 213 henkilötyövuotta.
Rakennustoiminnassa yrityksiä haettiin konkurssiin 45, ja yritysten työpanos oli 211 henkilötyövuotta.
Kaupan alalta konkurssiin haettiin 32 yritystä. Muut palvelut -luokan yrityksistä 93 oli konkurssihakemusten kohteena.
