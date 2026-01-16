Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

16.1.2026 06:42 ・ Päivitetty: 16.1.2026 06:42

Tilastokeskus: Konkurssiluvut olivat näin synkät viimeksi 90-luvun lamavuosina

Arja Jokiaho

Joulukuussa pantiin vireille kaikkiaan 360 konkurssia, kertoo Tilastokeskus. Tämä on 92 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan yli 1 200, mikä on vajaat 200 henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden 2024 joulukuussa.

Eniten yrityksiä haettiin joulukuun aikana konkurssiin muiden palveluiden toimialalla. Se käsittää muun muassa informaatio- ja viestintäpalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan. Tällä toimialalla konkurssiin haettiin 129 yritystä.

Rakennustoimissa haettiin konkurssiin 67 yritystä ja kaupan alalla 61 yritystä.

KOKO viime vuonna pantiin vireille kaikkiaan yli 3 900 konkurssia. Kasvua edellisvuodesta on yli 400 yrityksen verran. Konkurssiin haetuissa yrityksissä tehtiin reilut 14 000 henkilötyövuotta.

– Viime vuoden konkurssiluku oli suurin sitten vuoden 1996. Edeltävään vuoteen verrattuna konkurssihakemusten määrä kasvoi 12 prosentilla, Tilastokeskuksen yliaktuaari Mira Kuussaari sanoo tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
16.1.2026
Ville Merinen paljasti oikean ongelman – mutta vastuullinen poliitikko ei katoa somepiiloon
Lue lisää

Petri Korhonen

Ulkomaat
14.1.2026
Väitöstutkimus: Venäjällä kansaa totutetaan jatkuvaan sotaan
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
16.1.2026
Arvio: Resuisen miehen pahainen kuolema käynnistää keskiluokkaisen naisen moraalisen kriisin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU