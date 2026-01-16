Tilastokeskus: Konkurssiluvut olivat näin synkät viimeksi 90-luvun lamavuosina

Joulukuussa pantiin vireille kaikkiaan 360 konkurssia, kertoo Tilastokeskus. Tämä on 92 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan yli 1 200, mikä on vajaat 200 henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden 2024 joulukuussa.

Eniten yrityksiä haettiin joulukuun aikana konkurssiin muiden palveluiden toimialalla. Se käsittää muun muassa informaatio- ja viestintäpalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan. Tällä toimialalla konkurssiin haettiin 129 yritystä.

Rakennustoimissa haettiin konkurssiin 67 yritystä ja kaupan alalla 61 yritystä.

KOKO viime vuonna pantiin vireille kaikkiaan yli 3 900 konkurssia. Kasvua edellisvuodesta on yli 400 yrityksen verran. Konkurssiin haetuissa yrityksissä tehtiin reilut 14 000 henkilötyövuotta.

– Viime vuoden konkurssiluku oli suurin sitten vuoden 1996. Edeltävään vuoteen verrattuna konkurssihakemusten määrä kasvoi 12 prosentilla, Tilastokeskuksen yliaktuaari Mira Kuussaari sanoo tiedotteessa.