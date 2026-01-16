Talous
16.1.2026 06:42 ・ Päivitetty: 16.1.2026 06:42
Tilastokeskus: Konkurssiluvut olivat näin synkät viimeksi 90-luvun lamavuosina
Joulukuussa pantiin vireille kaikkiaan 360 konkurssia, kertoo Tilastokeskus. Tämä on 92 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.
Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan yli 1 200, mikä on vajaat 200 henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden 2024 joulukuussa.
Eniten yrityksiä haettiin joulukuun aikana konkurssiin muiden palveluiden toimialalla. Se käsittää muun muassa informaatio- ja viestintäpalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan. Tällä toimialalla konkurssiin haettiin 129 yritystä.
Rakennustoimissa haettiin konkurssiin 67 yritystä ja kaupan alalla 61 yritystä.
KOKO viime vuonna pantiin vireille kaikkiaan yli 3 900 konkurssia. Kasvua edellisvuodesta on yli 400 yrityksen verran. Konkurssiin haetuissa yrityksissä tehtiin reilut 14 000 henkilötyövuotta.
– Viime vuoden konkurssiluku oli suurin sitten vuoden 1996. Edeltävään vuoteen verrattuna konkurssihakemusten määrä kasvoi 12 prosentilla, Tilastokeskuksen yliaktuaari Mira Kuussaari sanoo tiedotteessa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.