Tilastokeskus: Työttömyys edelleen nousussa

Suomen työttömyys jatkoi edelleen nousuaan joulukuussa, kertoo Tilastokeskus. Työttömyysasteen trendiluku oli 10,7 prosenttia, kun se marraskuussa oli 10,6. Työttömiä oli 51 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, ilmenee työvoimatutkimuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työllisyysasteen trendiluku oli joulukuussa 75,8 prosenttia. Työllisiä miehiä oli saman verran ja työllisiä naisia 7 000 vähemmän kuin joulukuussa 2024. Työttömiä miehiä oli 29 000 enemmän ja työttömiä naisia 22 000 enemmän.

Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen arvioi, että talouskasvun viivästyminen näkyy työmarkkinoilla. Työllisyysasteen trendiluvun kasvu on hiipunut.

- Näyttäisi siltä, että talouden yskähtely uhkaa katkaista työllisyyden positiivisen kehityksen, Malinen totesi tiedotteessa.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi joulukuun lukuja heikoksi kokonaisuudeksi.

- Viime vuosi päättyi työmarkkinoilla apeissa merkeissä. Työttömyyskehitys eteni vuoden lopuksi jo etukäteen matalalle viritettyjen odotusten alalaitaa, Appelqvist sanoi tiedotteessa.

Työllisyys sinnitteli Appelqvistin mukaan siedettävissä lukemissa, mutta sitä kannatteli osa-aikaisen työn kasvu. Kokoaikaisen työn määrä on ollut laskussa.

- Osa-aikatyö on sekin arvokasta, mutta se ei samassa määrin auta julkista taloutta tai yleistä ostovoimakehitystä, joka ruokkisi kulutuskysynnän elpymistä, Appelqvist sanoi.

TILASTOKESKUKSEN työvoimatutkimuksesta ilmenee, että työnhakuun on lähtenyt aiempaa useampi. Työvoiman ulkopuolella oli joulukuussa 1,35 miljoonaa ihmistä ikäluokassa 15-74-vuotiaat. Se oli 33 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Samalla myös pitkäaikaistyöttömien määrä nousi, ilmenee Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (Keha) Työllisyyskatsauksesta, joka perustuu kuntien työllisyyspalvelujen asiakasrekisteriin.

Vähintään vuoden työttömänä olleita oli joulukuussa noin 138 000, eli 28 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli 68 400, eli noin 14 000 enemmän.

Työttömyys kasvoi kaikissa ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 43 000, eli noin 6 000 enemmän. Yli 55-vuotiaita työttömiä oli 88 300, mikä oli 6 400 enemmän.