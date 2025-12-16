Kotimaa
16.12.2025 06:56 ・ Päivitetty: 16.12.2025 06:56
Tilastot rumentuivat: Näin paljon Suomessa on nyt pienituloisia
Pienituloisten määrä Suomessa kasvoi viime vuonna lähes 46 000:lla viime vuonna, kertoo Tilastokeskus.
Pienituloisiin asuntokuntiin kuuluvia ihmisiä oli viime vuonna yli 782 000 eli yli 14 prosenttia asuntoväestöstä. Vuotta aiemmin osuus oli lähes prosenttiyksikön vähemmän.
Pienituloisuusaste kertoo siitä, kuinka suuri osa väestöstä jää keskimääräisestä tulokehityksestä jälkeen.
Pienituloisuuden raja on 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta, ja raja oli yhden hengen taloudessa elävälle noin 1 500 euroa kuukaudessa.
