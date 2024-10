Timo Suhoselta painava keskustelualoite eduskunnalle: ”Jos lastensuojelulla tehdään bisnestä, se on katastrofi lapsille ja perheille”

Kansanedustaja Timo Suhonen (sd.) haluaa, että eduskunnassa käydään ajankohtaiskeskustelu lastensuojelun tilasta, uhkakuvista ja laillisesta toteutuksesta hyvinvointialueilla. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Nyt kuuluu sellaisia viestejä, jotka vaativat nopeita toimia. Siksi jätän huomenna torstaina puhemiehelle esityksen lastensuojelun ajankohtaiskeskustelusta. Jo pelkät huhut bisneksestä lastensuojelussa ja turhista huostaanotoista vaativat toimia ja mielestäni hallituspuolueilta vastuullisuutta leikata huhuilta siivet, Suhonen sanoo tiedotteessa.

Suhonen viittaa muun muassa MTV:n uutiseen lastensuojelun rakenteellisesta korruptiosta. Hyvinvointialueiden yhtiö Hyvilistä kerrotaan, että korruptio näkyy muun muassa niin, että lastensuojeluyritykset arvioivat lasten sijoitustarvetta ja suosittelevat samaan aikaan omia yksiköitään lasten sijaishuoltopaikoiksi. Hyvilin asiantuntijan mukaan sijoitustarvetta voidaan liioitella.

– Jos lastensuojelulla tehdään bisnestä, se on katastrofi lapsille ja perheille, joilla olisi muitakin mahdollisuuksia kuin että heidät altistetaan tällaisen bisneksen kouriin, Suhonen sanoo Demokraatille.

Suhonen painottaa, että tärkeintä on pelastaa lapset – silloin, kun sille on tarve – turvalliseen kasvuympäristöön. Hän toteaa, ettei kukaan halua, että kahdeksanvuotiaana isänsä ja tämän naisystävän pahoinpitelemänä kuolleen Vilja Eerikan tapaus toistuu.

– Kyllä Suomessa on vielä varaa hoitaa lastensuojelu laillisesti viranomaistyönä, pätevillä työntekijöillä – ilman ahneita pääomasijoittajia ja katteiden omaan taskuun käärijiä.

SUHONEN kertoo, että lastensuojelu on hänelle äärimmäisen tärkeä aihe myös hänen oman taustansa vuoksi.

– Minut on otettu huostaan 9-vuotiaana, mutta minulla se tapahtui onnellisten tähtien alla eli pääsin isovanhempien luokse ja he kasvattivat minut 19-vuotiaaksi asti. Se oli minulle pelastus ja sen ansiosta olen näistä asioista täällä eduskunnassa kertomassa.

Ajankohtaiskeskustelu lastensuojelusta on Suhosen mukaan tarpeen myös siksi, että lastensuojelulaki on päivittymässä. Hän huomauttaa, että myös kokoomus on herännyt aiheeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi oman keskusteluavauksensa hyvästä lapsuudesta ja sen suojelusta kesäkuussa.

– Ajattelen, että eduskunnassa olisi syytä käydä rakentavaa, hyvää, painokasta keskustelua siitä, mihin suuntaan ollaan menossa ja mitä pitää ottaa huomioon, Suhonen sanoo.

Asiakasturvallisuus vaarantuu, jos tilapäisiä sosiaalityöntekijöitä on yhä enemmän ja päteviä vähemmän.

Suhonen nostaa keskustelualoitteessaan esiin myös hallituksen aikeet alentaa lastensuojelussa tilapäisesti toimivien sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia. Asiaa ollaan käsittelemässä eduskunnassa marraskuun puolivälissä.

– Esitys on saanut laajaa kritiikkiä ja herättänyt paljon huolta. Esityksen epäillään tuovan alalle vain näennäissäästöjä. Ammattijärjestö Talentian mukaan esimerkiksi lastensuojeluun on vaarassa syntyä uusi normaali, epäpätevien sosiaalityöntekijöiden ammattikunta, Suhonen muotoilee aloitteessa.

Kelpoisuusvaatimusten laskemista hallitus on perustellut esimerkiksi lastensuojelun työvoimapulaan vastaamisella.

– Talentian huoli on varmasti aiheellinen, he ovat asiantuntijoita asiassa. Eduskunnan on keskustelussa hyvä käydä läpi sitä, mitä hyötyä siitä (kelpoisuusvaatimusten laskemisesta) on ja vastaavasti millaisia riskejä. Kolikolla on molemmat puolet tässäkin asiassa.

Talentia on vedonnut hallitukseen muun muassa adressilla, ettei kelpoisuusvaatimuksia höllennetä. Kelpoisuuksien heikentäminen ei Talentian puheenjohtajan Jenni Karsion mukaan myöskään ratkaise lastensuojelun kriisiä.

– Päinvastoin tilanne tulee entisestään kurjistumaan: asiakasturvallisuus vaarantuu, jos tilapäisiä sosiaalityöntekijöitä on yhä enemmän ja päteviä vähemmän. Myös hallituksen esityksessä myönnetään, että ongelmia voi tulla lisää, Karsio sanoo tiedotteessa.

Talentia on huomauttanut myös, että hallituksen säästöt lastensuojelusta ovat hallituksen omien tavoitteiden vastaisia.