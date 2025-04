Tissibotit toimivat: Tuhannet suomalaiset höynähtivät ”vasemmistolaisiin” Facebook-valehahmoihin

Vasemmistolaisina esiintyvien hunaja-ansatilien verkosto koukuttaa suomalaisia miehiä väittelemään politiikasta Facebookissa. Hämäys menee läpi, vaikka tilihahmojen kuvina on pornonäyttelijöitä. Petri Jääskeläinen

Tuhannet suomalaiset ovat höynähtäneet Facebookissa seuraamaan tarkoitukselliselta informaatiovaikuttamiselta vaikuttavaa verkostoa. Siihen kuuluvilla tileillä on yhdistävinä piirteinä pornonäyttelijöiltä napatut profiilikuvat ja seksuaalisen sisällön liittäminen poliittisiin kannanottoihin ja kommentointiin.

Demokraatti löysi selvityksessään yli 30 samaan verkostoon kuuluvaa tiliä. Niiden kaverilistoilla on tavallisten ihmisten lisäksi myös joitain puoluepolitiikan vaikuttajia lähinnä maakunta- ja paikallistasolta. Heistä moni toimii perussuomalaisissa.

Verkostoa on rakennettu pitkään, sillä tilien vanhimmat päivitykset ovat vuodelta 2018. Päivitykset jakautuvat pornovideoilta otettuihin huonolaatuisiin kuvakaappauksiin, joilla pidetään seuraajien kiinnostusta yllä hiljaisina aikoina, ja aina isompien vaalien alla yltyviin poliittisiin keskustelunavauksiin.

Tilien päivitykset keräävät kymmeniä, jopa satoja kommentteja.

VALTAOSA verkostosta esiintyy oikeistopuolueiden vastustajina, ja vasemmiston tai vihreiden kannattajina. Joukossa on silti muutamia perussuomalaisiakin tukevia tilejä.

Suuntautumisestaan riippumatta tilit kritisoivat etenkin Petteri Orpon (kok) hallituksen vero-, ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikkaa, koska tällä aiheella saa nyt helposti aikaan väittelyitä. Lisää aiheesta Janne Riiheläinen: Kuka ottaisi vastuun Suomen informaatiopuolustuksesta – ja alkaisi johtaa sitä?

Aktiivisinta vaikuttamista tilit yrittivät viime presidentinvaaleissa. Ne asettuivat tukemaan Pekka Haavistoa (vihr) ja väittivät vastustavansa Alexander Stubbia tämän kokoomuslaisuuden vuoksi.

Päivitykset ärsyttivät seuraajakuntaa ja generoivat runsaasti Haavistoa haukkuvia kommentteja.

Tänä keväänä tilit ovat olleet huolissaan Donald Trumpin hallinnon toimista ja Yhdysvaltojen joukkojen sijoittamisesta Suomeen. Osa tileistä on tukenut Palestiinaa, mutta vain jokunen paheksunut Venäjän sotaa Ukrainassa.

MONET TILIEN päivityksistä on kopioitu muualta, yleensä oikeilta vasemmistolaisilta tekstintuottajilta.

Keskustelunavauksia on napattu muun muassa vanhasta Saku Timosen Uuninpankkopoika–blogista, joskin pienillä muutoksilla. Myös Yleisradion kolumnitekstejä ja Vasen Kaista -lehdessä julkaistuja mielipidetekstejä on julkaistu tilien omina.

Tilit keskustelevat yleensä ensin keskenään toistensa päivityksissä, ja sitten intoutuvat väittelemään kavereiksi saamiensa oikeiden ihmisten kanssa politiikasta.

VAIKKA TILIHAHMOT eivät ilmiselvästi ole oikeita ihmisiä, ne ovat saaneet suomalaiset seuraajansa keskustelemaan ahkerasti.

Herääkin kysymys, mikä verkoston tarkoitus on?

Huoltovarmuuskeskus tutustui verkostoon Demokraatin pyynnöstä. Keskuksen johtava varautumisasiantuntija Antti Sillanpää kertoo, että tilit olivat hänelle ennestään tuntemattomia.

– Tulee mieleen, että tässä haetaan digitaalisten hunaja-ansojen kohteiksi yksinäisiä tai pettyneitä miehiä. Heille näytetään kuvia naisista, ja esimerkiksi vaalien alla tilit aktivoituvat poliittiseen viestintään. Tekstit ovat yksinkertaisia ja joka suuntaan kritisoivia. Niillä yritetään lyödä kiilaa yhteiskuntaan, Sillanpää sanoo.

Sillanpään mukaan verkosto vaikuttaa koordinoidulta, mutta tekijää sen takana ei voi suoraan päätellä. Tilien keskustelutyylin vuoksi hän pitää todennäköisempänä kotimaista kuin ulkomaista toimijaa.

Koska näin monien tilien ylläpitäminen vaatii aikaa, se voi olla yhdelle ihmiselle liikaa. Onkin todennäköistä, että verkosto pyörii osin koneellisesti tai pienen ryhmän voimin.

Verkoston vaikuttavuutta on vaikea arvioida sen pienen koon ja yksinkertaisuuden vuoksi.

– Ei tällä Suomen vaaleja käännetä, sillä tällaisen verkoston vaikutus on pieni eikä toiminta näytä erityisen tavoitteelliselta. On silti mahdollista, että verkosto on harjoittelua oikeaa vaikuttamista varten, Sillanpää sanoo.

PUOLUEIDEN kannattajina esiintyminen ja siinä roolissa törkyileminen on vanha ja toimiva hämäyskeino. Esimerkiksi viime talvena Saksassa vaurioitettiin satoja kalliita henkilöautoja liimaamalla niihin vihreitä tukevia tarroja ja tukkimalla pakoputkia tiivistevaahdolla.

Media ja oikeistopoliitikot syyttivät iskuista vihreitä, mutta tekijöiksi paljastui Venäjän laskuun työskenteleviä ihmisiä.

Suomen verkosto ei näytä kytkeytyneen oikeisiin vasemmistopolitiikan tekijöihin. Se, että tilien seuraajien joukossa on paikallispoliitikkoja, ei Antti Sillanpään mielestä sellaisenaan ole suuri riski.

Varsinkin vaalien alla poliitikot lisäävät mielellään uusia kavereita verkostoihinsa ja monet puolueaktiivit menevät itse mahdollisimman moniin eri keskusteluryhmiin.

Valehahmot yrittävät toki saada toiminnalleen uskottavuutta hankkimalla kärkipoliitikkoja kavereikseen, mutta nyt tällaista ei näytä tapahtuneen.

Tavallisia politiikkaharrastajia Sillanpää patistaa muistamaan lähdekritiikkiä myös someseuraajien hankinnassa.

– Jos joku näyttää liian uskomattomalta ollakseen totta, se ei ole totta. Kun valokuvamalli haluaa lisätä sinut kaverikseen, kannattaa pohtia syytä, miksi näin tapahtuu, Sillanpää ironisoi.

Ja jos amerikkalaisen pornotähden näköisen ”suomalaisen” ihmisen ketjussa puhutaan aktiivisesti politiikkaa, kannattaa myös miettiä onko alusta varmasti tehty juuri tätä vaan jotain muuta toimintaa varten.