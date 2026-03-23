Tiukat korkit ja jättimäiset astiat – muoti ja kehno muotoilu vaikeuttavat vanhusten arkea

Ikääntymiseen liittyy muun muassa lihasvoimien vähentymistä, sorminäppäryyden heikentymistä ja sairauksien aiheuttamia muita rajoituksia. Samaan aikaan monista tavallisista tuotteista on tehty turvallisuus- tai tyyliseikkojen varjolla vanhuksille hankalia käyttää. Marjatta Voionmaa-Vehkaoja

Esimerkiksi nivelrikkopotilailla saattaa olla ongelmia saada otetuksi hänelle määrättyjä särkylääkkeitä läpipainopakkauksista, sillä materiaalia on aiemmasta selvästi jäykistetty. On myös sellaisia läpipainopakkauksia, joiden tabletit ovat iäkkäille liian pieniä ja ohuita sormiotteen saamiseksi.

Lääkepurkkien korkkeja on kiristetty ja ”lukittu”, etteivät lapset pääse niihin käsiksi.

Jopa tavallisten kivennäisvesipullojen korkkien avaaminen voi olla ikääntyville lähes mahdotonta. Voide- ja muiden putkiloiden muoveja on yleisesti jäykistetty, jolloin melkoinen osa putkilon sisällyksestä jää käyttämättä kun voimat eivät riitä puristamiseen.

Kiinnostuin selaamaan, miten edellä mainittuihin ongelmiin on kiinnitetty teollisuudessa huomiota. Näyttää, että aihe on esillä pääosin vain kansainvälisellä tasolla, minne se kansainvälisen kaupan vuoksi pääosin kuuluukin.

Kuulemma valmistajat pyrkivät kehittämään lapsiturvallisuuteen liittyvien ISO 8317 ja EN 14375 -standardien mukaisia pakkauksia, jotta ne huomioisivat paremmin ikääntyneiden tarpeet. Tällaisia olisivat muun muassa helpommin avattavat ”peel off” -läpipainopakkaukset.

Käytännössä muutokset ovat kuitenkin pikemminkin vaikeuttaneet tilannetta. Asialla on merkitystä ikääntyneiden pärjäämiseen kotona.

OLEN kiinnittänyt huomiota myös nykyisiin arjen esineisiin. Monissa ravintoloissa on muotia tarjota vettä läpimitaltaan kovin leveistä laseista. Niistä pitelemiseen tarvitaan molemmat kädet – miksi?

Huomaan, että arjen esineiden muotoilussa suositaan nyt pyöreyttä. Tämä vaikeuttaa vaikkapa vesihanojen säätöotteita kotona ja ylipäätään käden otteen saamista esineisiin.

Olisi toivottavaa, että muotoilussa annettaisiin enemmän tilaa käytännöllisyydelle – liittyyhän tämä seikka myös turvallisuuteen.

Ikääntyvät joutuvat pinteeseen myös tekstejä lukiessaan silloin, kun tekstin ja taustan väriero on vähäinen.

Väestön ikääntyminen on huomioitu jo melko hyvin esteettömyytenä etenkin julkisissa tiloissa, mistä voimme olla kiitollisia.

Summa summarum. Olisi toivottavaa, että ikääntyneiden kokemuksia ja mielipiteitä koottaisiin ja käytettäisiin hyväksi nykyistä enemmän kehitettäessä arjen ratkaisuja niin paikallisesti kuin laajemminkin. Potentiaalia parempaan nimittäin riittää.

Kirjoittaja on SDP:n vuosien 1991-2003 kansanedustaja Vaasasta.