Tiukkoja koronarajoituksia puretaan Kiinassa – ”Voisin olettaa, että tässä on lievennysten tarve kytenyt jo jonkin aikaa”

Kiinan koronarajoitusten lievennykset tulevat helpottamaan niin yksittäisten ihmisten kuin yritysten arkea. Tautitilanne kuitenkin elää vielä ja tulevat viikot näyttävät, mihin suuntaan Kiinassa mennään tautitilanteen hoitamisen ja rajoitusten lieventämisen tasapainottelussa, sanoo Suomen Kiinan-suurlähettiläs Leena-Kaisa Mikkola.

- Ihmiset tutustuvat nyt niihin [lievennyksiin] ja jää nähtäväksi, miten niitä käytännössä tullaan soveltamaan, Mikkola kommentoi asiaa STT:lle keskiviikkona Pekingistä.

Kiinan terveysviranomaisten mukaan lievennyksiin kuuluvat muun muassa pakollisten koronatestien vähentäminen sekä kotieristyksen salliminen osassa lieviä ja oireettomia tapauksia. Myös maan sisäinen matkustaminen helpottuu, kun maakunnasta toiseen matkustavien ei tarvitse enää esittää 48 tunnin sisällä tehtyä koronatestiä eikä heitä testata heti, kun he ovat saapuneet perille.

Mikkola muistuttaa, että Kiinan tautitilanne on tällä hetkellä pahempi kuin se on koskaan ollut. Kiina on suuri maa ja epidemiatilanne sen eri osissa vaihtelee. Mikkola epäilee, että kaupungit saattavat toimia eri tahtiin rajoitusten lieventämisessä.

- Uusien säännösten soveltaminen on se kaikkein tärkein asia tässä vaiheessa, hän toteaa.

KIINAN tiukat ja pitkään jatkuneet koronarajoitukset ovat vaikuttaneet sekä kiinalaisten että ulkomaisten yritysten tulevaisuuden suunnitteluun ja kannattavuuteen.

Mikkolan mukaan myös kansalaisten kulutuskysyntä on ollut vähäisempää, kun kaupat ovat olleet kiinni tiukempien sulkujaksojen aikana. Rajoitettu elämä ja epävarmuus ovat vähentäneet ihmisten kuluttamista sekä palvelujen käyttöä ja tarjontaa.

Mikkola uskoo, että rajoitusten lieventämisen myötä yksittäisten ihmisten kulutuskysyntä lisääntyy ja yritysten talouden suunnittelu helpottuu.

- Tilannetta kannattaa kuitenkin vielä seurata joitakin viikkoja, sillä tautitilanne ei ole tällä hetkellä helppo.

Varmasti se on monen kiinalaisen toive, että tänä vuonna pääsisi paremmin matkustamaan.

KIINA on noudattanut koronarajoituksissaan nollatoleranssilinjaa kolmen viime vuoden ajan. Alun perin menestyksellisesti toiminut linja on kuitenkin käynyt Kiinalle mahdottomaksi helposti leviävien uusien koronavirusvarianttien myötä.

- Luulen, että tämä on huomioitu Kiinan viranomaistaholla jo ennen näitä puolitoista viikkoa sitten alkaneita mielenilmaisuja. Voisin olettaa, että tässä on lievennysten tarve kytenyt jo jonkin aikaa, Mikkola sanoo.

Kansalaisten tyytymättömyys Kiinan koronapolitiikkaan äityi marraskuussa laajoiksi mielenilmauksiksi eri puolilla maata. Mikkola uskoo, että kansalaisten tyytyväisyys lisääntyy, kun kovimmista rajoituksista päästään.

Kiinassa vietetään tammikuun loppupuolella suurta juhlaa, kiinalaista uuttavuotta. Uudenvuoden viettoon kuuluu muun muassa perheen ja läheisten tapaaminen.

- Monet sanovat, että viimeisten kolmen vuoden aikana lähisukulaisten näkeminen on jäänyt vähemmälle kuin aikaisemmin. Varmasti se on monen kiinalaisen toive, että tänä vuonna pääsisi paremmin matkustamaan.

Rajoitusten lieventäminen vaikuttaa suoraan myös diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten työhön Kiinassa, jos maan sisäinen matkustaminen helpottuu.

Tanja Paananen / STT