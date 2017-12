Toholammilla nainen löydettiin jäistä hukkuneena

Loton löytyi tämän viikon arvonnassa (kierroksella 52/2017) yksi täysosuma, jolla voittaa viisi miljoonaa euroa. Kahden hengen porukkapeli oli pelattu Porvoon R-kioski Torinkulmassa.

Pelaajilla oli viiden viikon kestopeli, jonka viimeisellä kierroksella voitto napsahti.

6+1-tuloksia löytyi tällä kierroksella kaksi, joista toinen oli pelattu Kuusamon Salessa ja toinen Hakaniemen R-kioskilla Helsingissä. Voittajat kuittaava voitoistaan 109 065 euroa.

Lotosta voitettiin tällä viikolla yhteensä yli 137 500 erisuuruista voittoa.

Loton oikea rivi (kierros 52/2017) on 3, 5, 8, 28, 30, 38 ja 39. Lisänumero on 4 ja tuplausnumero 18. Ensi viikolla (kierros 1/2018) jaossa on 1,2 miljoonaa euroa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 1068059. Jokerista ei löytynyt täysosumaa. 6 oikein –tuloksia oli kaksi, joista molemmat oli pelattu tuplattuina. Voittajat saavat 40 000 euroa voitoistaan.

Lomatonnin voittorivi on Montreal 51. Lomatonneja meni jakoon 16 kappaletta.

2 jakoa Facebook Whatsapp