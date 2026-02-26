Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

26.2.2026 06:34 ・ Päivitetty: 26.2.2026 06:34

Toimeentulotuen ehtojen kohtuuttomuus pienyrittäjien ja opiskelijoiden kohdalla huolettaa – kansanedustajalta kirjallinen kysymys

DEMOKRAATTI / NORA VILVA

Kansanedustaja Anette Karlsson on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen toimeentulotuen ehtojen kohtuullisuudesta yrittäjien ja opiskelijoiden näkökulmasta.

Demokraatti

Demokraatti

Karlsson avaa tiedotteessaan kiristyneiden ehtojen nykytilannetta. Jos yritystoiminnasta saatava tulo jää alle työmarkkinatuen tason (noin 595 euroa kuukaudessa) toimintaa pidetään kannattamattomana. Toimeentulotuen hakijalle annetaan kuukauden määräaika, jonka aika yritystoiminnan pitää muuttua kannattavaksi tai se on lopetettava. Muutoin toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa jopa 50 prosenttia. Käytäntö koskee myös freelancereita ja muita itsensä työllistäviä.

Karlsson pitää kuukauden määräaikaa lyhyenä ja joissakin tilanteissa kohtuuttomana, erityisesti silloin kun yritystoiminta on aiemmin ollut kannattavaa ja tulot ovat tilapäisesti heikentyneet esimerkiksi sairauden vuoksi.

– Pienimuotoinen yritystoiminta voi olla keino ylläpitää työkykyä ja palata asteittain takaisin työelämään. Jos toiminta pakotetaan nopeasti alas, seuraukset voivat olla yksilölle ja yhteiskunnalle kalliit, Karlsson toteaa.

Karlsson käsittelee asiaa Kansanedustajan kahvipöydässä –podcastinsa ensimmäisessä jaksossa, jossa vieraana on masennuksesta toipuva someyrittäjä ja neljän lapsen äiti Karoliina Teerikorpi. Perheelle toimeentulotuki on ollut tärkeä tulonlähde, koska yritystoiminta on ollut pienimuotoista. Kun Teerikorpi oli kohtaamiensa vaikeuksien jälkeen valmis käynnistämään uudestaan yritystoimintaansa, Kela vaati lopettamaan yritystoiminnan tai toimeentulotuen perusosaa leikataan 50 prosenttia.

Kirjallisessa kysymyksessään hallitukselle Karlsson kysyy, pitääkö hallitus nykyistä soveltamiskäytäntöä kohtuullisena ja miten yksilöllinen harkinta varmistetaan tilanteissa, joissa pienimuotoinen yritystoiminta tukee työkyvyn säilymistä.

KARLSSON kertoo saaneensa toimeentulotuen ehtoja koskevia yhteydenottoja myös opiskelijoilta. Toimeentulotuen saaminen edellyttää käytännössä opintolainan nostamista, mikä on herättänyt huolta nuorissa, joilla ei ole taloudellista turvaverkkoa.

– Koulutus on keskeinen keino ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa työllisyyttä. On perusteltua kysyä, millaisia vaikutuksia pakollisella velkaantumisella on opintojen aloittamiseen ja keskeyttämisriskiin, Karlsson sanoo.

Karlsson pyyrää kirjallisessa kysymyksessään hallitusta arvioimaan myös toimeentulotuen ja opintolainan välistä suhdetta sekä velkaantumisen vaikutuksia haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
24.2.2026
Arvio: Kärsivällisyyttä, tarkkaavaisuutta ja pysähtymistä vaativaa ajattelua kuolemasta
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
25.2.2026
”Keneltä jää hommat tekemättä?” – Eduskunta puhisi taloudella lällättelystä ja toiveajattelusta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU