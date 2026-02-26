Toimeentulotuen ehtojen kohtuuttomuus pienyrittäjien ja opiskelijoiden kohdalla huolettaa – kansanedustajalta kirjallinen kysymys

Kansanedustaja Anette Karlsson on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen toimeentulotuen ehtojen kohtuullisuudesta yrittäjien ja opiskelijoiden näkökulmasta. Demokraatti Demokraatti

Karlsson avaa tiedotteessaan kiristyneiden ehtojen nykytilannetta. Jos yritystoiminnasta saatava tulo jää alle työmarkkinatuen tason (noin 595 euroa kuukaudessa) toimintaa pidetään kannattamattomana. Toimeentulotuen hakijalle annetaan kuukauden määräaika, jonka aika yritystoiminnan pitää muuttua kannattavaksi tai se on lopetettava. Muutoin toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa jopa 50 prosenttia. Käytäntö koskee myös freelancereita ja muita itsensä työllistäviä.

Karlsson pitää kuukauden määräaikaa lyhyenä ja joissakin tilanteissa kohtuuttomana, erityisesti silloin kun yritystoiminta on aiemmin ollut kannattavaa ja tulot ovat tilapäisesti heikentyneet esimerkiksi sairauden vuoksi.

– Pienimuotoinen yritystoiminta voi olla keino ylläpitää työkykyä ja palata asteittain takaisin työelämään. Jos toiminta pakotetaan nopeasti alas, seuraukset voivat olla yksilölle ja yhteiskunnalle kalliit, Karlsson toteaa.

Karlsson käsittelee asiaa Kansanedustajan kahvipöydässä –podcastinsa ensimmäisessä jaksossa, jossa vieraana on masennuksesta toipuva someyrittäjä ja neljän lapsen äiti Karoliina Teerikorpi. Perheelle toimeentulotuki on ollut tärkeä tulonlähde, koska yritystoiminta on ollut pienimuotoista. Kun Teerikorpi oli kohtaamiensa vaikeuksien jälkeen valmis käynnistämään uudestaan yritystoimintaansa, Kela vaati lopettamaan yritystoiminnan tai toimeentulotuen perusosaa leikataan 50 prosenttia.

Kirjallisessa kysymyksessään hallitukselle Karlsson kysyy, pitääkö hallitus nykyistä soveltamiskäytäntöä kohtuullisena ja miten yksilöllinen harkinta varmistetaan tilanteissa, joissa pienimuotoinen yritystoiminta tukee työkyvyn säilymistä.

KARLSSON kertoo saaneensa toimeentulotuen ehtoja koskevia yhteydenottoja myös opiskelijoilta. Toimeentulotuen saaminen edellyttää käytännössä opintolainan nostamista, mikä on herättänyt huolta nuorissa, joilla ei ole taloudellista turvaverkkoa.

– Koulutus on keskeinen keino ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa työllisyyttä. On perusteltua kysyä, millaisia vaikutuksia pakollisella velkaantumisella on opintojen aloittamiseen ja keskeyttämisriskiin, Karlsson sanoo.

Karlsson pyyrää kirjallisessa kysymyksessään hallitusta arvioimaan myös toimeentulotuen ja opintolainan välistä suhdetta sekä velkaantumisen vaikutuksia haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin.