Toimittajien raportointi rajakriisin ytimestä vaikeutunut Puolan poikkeustilan vuoksi

Puolan rajaseutu on ollut viikon verran maailman median huomion keskipisteessä, mutta rajalla työskentely on ollut ainakin osin rajoitettua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolaan on julistettu poikkeustila, joka on rajoittanut niin kansalaisjärjestöjen kuin toimittajien työskentelyä Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla.

- Vaikka on ymmärrettävää, että Puolan viranomaiset ovat julistaneet poikkeustilan rajalle turvallisuushuolien vuoksi, sananvapauden rajoitukset ovat umpimähkäisiä ja suhteettomia, sanoi Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU:n ja Balkanin osaston johtaja Pavol Szalai al-Jazeeralle.

Myös useat puolalaiset toimittajat ja mediayhtiöt ovat kritisoineet päätöstä raportoinnin rajoittamisesta avoimessa kirjeessään maan hallitukselle.

Käytännössä toimittajat ovat voineet työskennellä rajan tuntumassa, mutta itse raja-alueelle pääsy on estetty.

Puolan hallitus ei ole osoittanut suurta kiinnostusta toimittajien huolia kohtaan.

- Jos media haluaa saada selville, mitä rajalla tapahtuu, mikään ei estä toimittajia siirtymästä Valko-Venäjälle raportoimaan, totesi muun muassa apulaisulkoministeri Piotr Wawrzyk televisiohaastattelussa tällä viikolla puolalaismedian mukaan.

”Outoa, että toimittajat eivät voi tarjota ruohonjuuritason tietoa EU-maasta”

Puolan viranomaiset ovat perustelleet rajoituksia turvallisuudella, mutta perustelua ei ole nielty kritiikittä.

- Kun otetaan huomioon, että toimittajat raportoivat sodista ja konfliktialueilta ympäri maailmaa, on outoa, että journalistit eivät voi tarjota ruohonjuuritason tietoja EU:n jäsenvaltiosta, kirjoitti verkkolehti Notes From Polandin päätoimittaja Daniel Tilles.

Lehdistökiellon on myös kritisoitu jättävän toimittajat osin riippuvaisiksi Valko-Venäjän ja Puolan viranomaisten rajalta välittämistä kuvista, joiden aitoutta on vaikea tarkistaa. STT on päättänyt, että se lopettaa valtaosin Valko-Venäjän valtiollisen uutistoimiston Beltan kuvien käytön Valko-Venäjän rajatilannetta koskevien uutisen yhteydessä, koska kuvaustilanteiden aitoutta ei ole mahdollista varmistaa.

Puolan viranomaiset ovat luvanneet, että toimittajat voivat palata alueelle kuukauden sisällä, mutta vielä ei ole varmuutta, onko tämä toteutumassa. Myös mahdollisuutta erillisen lehdistökeskuksen perustamiseen rajalle on väläytelty.