Tommi Mäkinen perkaa uraansa ja rallin tulevaisuutta ”Jyskälän” aattona: ”Perhana, että piti mennä Nissanille”

Sorateiden grand prix, 70. Keski-Suomen vuoristoratojen legendaarinen MM-ralli ajetaan viikonloppuna, vuoden koronatauon jälkeen. Samalla päättyy yksi aikakausi rallin historiassa – ensi vuonna alkaa hybridien aikakausi. Jos jollain, niin rallin nelinkertaisella maailmanmestarilla Tommi Mäkisellä on näköalapaikka arvioida muutoksia ja mennyttä ”Jyskälän” historiaa. Pertti Knuuttila

– Kyllä minulla ensi muistot Suurajoista oli, kun reitti meni kotitalon vierestä. Sitten kun vähän kasvoi – sotkin polkupyörällä Kuukanpään pätkälle. No, sitten siinä alkoi tulla muunlaisiakin rallihommia. Kyllä rallikärpänen puri ja siitä tuli elämä, kiteyttää Mäkinen muistojaan.

Perjantaina Mäkisellä on tehtävä ajaa rallin avauserikoiskokeella Harjulla vuoden 1996 Jyväskylän voittoautolla, Mitsubishillä.

– Kyllä siihen pitäisi jostain katsoa tuoreemmat renkaat. Kun ei sillä ole paljoa ajettu, pohtii Tommi valmistautumistaan tuttuun pohdiskelevaan, rauhalliseen tyylinsä.

– Kyllä ralli on muuttunut aika paljon minun kuskiajoista. Vuonna 2008 ajoin samanlaista näytösvetoa Killerin erikoiskokeella. Silloin ajoin myös Mitsulla ja heti perään R4-vireisellä Subarulla, joita tuolloin tehtiin. Vakioautoon perustuva Subaru oli kuitenkin kaksi sekuntia nopeampi.

– Jotenkin tuli silloin 2017 tunne, että kun autoista tehtiin tehokkaampia ja näyttävämpiä, jengi intoutui seuraamaan rallia ihan erilailla, muistelee Mäkinen aikaa kun nyt tämän loppuvan WRC-sukupolven autoilla alettiin ratkomaan mestaruuksia.

– Uusilla säännöillä on viesti. Autot painavampia, kömpelömpiä, pidempiä eikä keskilukkoa. Ja jos ne ovat hitaampia, miten siinä käy yleisön kiinnostukselle. Kehityksen pitäisi mennä eteenpäin, sanoo Mäkinen hieman epäilevyyttä sanoissaan.

RALLIN aattona Mäkinen veikkaa juhlarallista ja ensimmäistä kertaa lokakuussa ajettavasta rallista kovaa kisaa.

– Hyvä lämpötila, viileässä mukavampi ajaa. Pito on hyvä ja tasainen, ei ole irtosoraa niin paljoa kuin kesällä. Vauhdit ovat varmasti kovat. Nyt on hyvä tuuri, että näyttää tulevan hyvä keli. Se voisi olla oikein surkeakin. Nykyautot ovat hyviä ajettavia. Hyvät jouset ja ne ovat leveitä. Aina mennään kaasu pohjassa, mutta virheisiin ei ole yhtään varaa. Haaste on, että ajetaan pitkästä aikaa myös pimeässä ja reitillä on uusia pätkiä, ennakoi Mäkinen tulevaa kokemuksen äänellä.

Mäkinen on edelleen japanilaisleivissä, tarkalleen autotehtaan TMC:n (Toyota Motor Corporation) palveluksessa.

– Joulukuussa tulee kaksi vuotta, kun viimeksi olin Japanissa. Nyt se on ollut kiinni. Moneen kertaan siellä olisi pitänyt käydä. Oli suunnitelmia, erilaisia asioita, mitä piti tehdä, mutta nyt ne ovat jääneet koronan takia. Teams-palaveeraaminen ei oikein toimi niissä hommissa.

Mäkisen vetovastuu rallitoiminnasta on loppunut.

– Japanin pää halusi yhdistää rallitiimin Saksaan osaksi TGR Eurooppaan (Toyota Gazoo Racing Europe) saman hallinnon alle. Kyllä siinä öitä ja pitkiä päiviä tehtiin. Kyllä se niin on, että hyvän ralliauton voi rakentaa missä vain. Aika moni oli valmis sanomaan, ettei onnistu Puuppolassa. Minusta se oli väärin sanottu, kertoo Mäkinen uskomattomasta tempustaan palauttaa Toyota takaisin voittaja-autoksi rallin MM-sarjaan.

– Tehtiin hyviä juttuja ja pystyttiin maksimoimaan kilometrimäärä. Vaikka kehitystyössä on paljon hyviä palikoita, silti niiden paikalleen laitto vaatii metsään menemistä. Ei sitä tietokoneohjelmilla tehdä. Ne viimeiset sekunnit haetaan metsästä. Siinä onnistuttiin hirveen hyvin, summaa ralliguru.

– Kyllä porukan löytäminen oli tärkeää. Tuli eri alojen osaajia, jotka osasivat jakaa asioita keskenään. Meillä oli sitten hyvä määrä ammattilaisia. Tahtotila ja osaajat sekä haasteet ja ymmärrys niiden ratkaisemiseksi. Projekti voi helposti mennä metsään, että hakataan päätä seinään. Helposti valitaan vika suunta. Ja niitä on nähty, tietää Mäkinen.

Mäkiselle jäi käsiin Tallinan Pedrissä oleva kiinteistö, jossa vielä on lisärakennusoikeuttakin.

– Ei ole tässä kohtaa tarvetta realisoida. Sille on ollut jo kyselyjä ja voi olla, että sinne tulee edelleen Toyotan paikallisen maahantuojan varustelutoimintoja, selvittää 57-vuotias Mäkinen.

Subaru-projektin tiloissa Puuppolassa toimii päiväkoti.

– Siellä on elämää ja 150 lasta. Metsäkoneiden lisäksi on Mäkisellä nyt käsissään kotimaatilan vieressä hyvät tilat, jossa luotiin Puuppolan Toyota.

– Sanotaan niin, että täällä on hyvä valmius tehdä mitä vain. Nyt olen tietenkin autopuolella Toyotan leirissä. Mutta muihin toimiin täältä hyvät valmiudet. Jos haluaa rakentaa, meillä on tässä hyvä infra. Tässä nyt katselen uusia ajatuksia ja uusia juttuja. Ralli on nyt kohtuullisen hyvin läpi käyty. Olen mukana, istun ryhmissä, missä pohditaan uusien ajatusten vientiä eteenpäin. Paljon on yhteistyötä Lappeenrannan yliopiston kanssa. Ei nyt ole uutisoitavaa, mutta uudet ajatukset kiinnostavat, pyörittelee Mäkinen arvoituksellisesti.

KUN PUHE kääntyy Rally1-autoihin, ensi kaudella ajettaviin hybrideihin, löytyy Mäkiseltä uusi vaihde.

– En ole aivan vakuuttunut FIA:n valitsemasta sääntölinjasta tuoda sähköä ralliautoihin. En näe rallin yllä tummia pilviä, mutta aika vähän hybrideistä ja sähköstä puhuttiin. Tärkeämpää tässä olisi täysin fossiilivapaa polttoaine. Ensi kauden polttoaineessa on mukana kuitenkin myös bioöljyä, sanoo Mäkinen.

Mäkinen näyttäytyy nyt ensimmäistä kertaa Power to X -miehenä.

– LUT:ssa on tutkittu, kuinka etanolista ja veden vedystä saadaan tehtyä synteettiseksi normibensaksi. ST1:n Mika Anttosen delegaatiota kannustin tapaamaan FIA:n väkeä ja sen jälkeen siellä herättiin, mutta tämä malli ei kuitenkaan tullut valituksi. Synteettinen aurinko- ja tuulienergialla tuotettu täysin fossiilivapaa, ilman palmuöljyrasvoja tehty polttoaine olisi vihreämpi ratkaisu kuin hybridit. Näen tämän keinoksi tulevaisuuteen rallissa, kun lopetetaan öljyn poraaminen, uskoo Mäkinen.

– Autourheilu on suunnannäyttäjä, vaikka kovin marginaalinen onkin. Ja hyväksyntää on haettava ja positiivisuutta sille puolelle. En tiedä miten katsojat suhtautuvat, jos uusi auto on hitaampi. Se on yksi iso juttu. Kannattaisi miettiä päällimmäisenä, miten uusia sukupolvia rallin pariin. Meidän sukupolvi alkaa jättämään keppi kourassa seuraamisen. Suurille massoille rallia pitää tehdä. En tiedä onko uudet sukupolvet valmiita seuraamaan koko viikonlopun kestäviä live-rallilähetyksiä TV:stä muutaman tunnin välein. Voi olla liian pitkäveteistä, epäilee Mäkinen.

Kysymykseen ajetaanko rallia Jyväskylässä seuraavat 70 vuotta vastaa kysymyksellä: onkohan autot silloin jo ilmassa?

– Nyt muutos on ollut kova. Euroopan autonvalmistajat muuttavat toimintatapojaan. Kiina on voimakas ja pakkomuutoksen edessä. Saasteita on suurkaupungeissa paljon. Ei siellä pitkään mopedit pörise. Sanktiot päästöistä ovat hyviä, jotta muutos tapahtuu. Luin artikkelin, että Norjassa 70 prosenttia uusista autoista on sähköisiä – silti öljyn kulutus ei ole tippunut. Mihin se öljy oikein menee, kysyy Mäkinen.

KOKO uransa leimallisesti japanialisten kanssa yhteistyötä tehnyt Mäkinen ei osaa selittää, miksi yhteistyö saarivaltioon on toiminut hänen kohdallaan.

– Ehkä se suomalaisuutta lähin kulttuuri. Mentaalissa jotain samaa. Pitkälle nämä ovat olleet kyllä henkilökemioita. Ollaan molemmat pikkaisen sisäänpäin kääntyneitä, me ollaan vähän juroja, näkee Mäkinen.

Viikonlopusta Tommi veikkaa tiukkaa.

– Jos tässä pitää lähteä hevosta veikkaamaan, niin kyllä suosikin viittaa Viron Ott Tänakille harteille asettelisin. Kalle (Rovanperä) on kyllä haastajana numero ykkönen. Tämä on kaikkein tarkimmin ajettava kisa. Nuotit on oltava heti kohdillaan. EP:llä (Esapekka Lappi) on kasvanut nälkää viime vuoden aikana, pohtii Mäkinen.

– Jos mietin itseäni, siihen menee vuoden verran, kun ymmärtää autoa ja tilannetta. Kalle alkaa olla nyt suht sinut auton kanssa. Aina mennään kovempaa Jyväskylässä, kun tiet levenevät ja pääsee oikomaan enemmän. Olosuhde muuttuu vuosi vuodelta, sanoo Mäkinen.

Puuppolan ruskaidyllin ja sänkipellolla muuttomatkaa odottava joutsenlauma taustalla Mäkinen palaa vielä uransa yhteen käännepisteeseen. Elettiin vuotta 1992, kun sopimus päättyi kuin seinään.

– Se Nissanille meno oli tyhmä ratkaisu. Eihän sitä olisi pitänyt mennä talliin, jolla ei ollut valmista autoa. Nuoren kuljettajan olisi pitänyt mennä valmiiseen autoon. Paikkaa oli silloin tarjolla Lancialle ja Toyotalle. Perhana, että piti mennä Nissanille, harmittelee Mäkinen vieläkin.

Jyväskylässä ajetaan 19 pikataivalta ja yhteensä 287,11 erikoiskoekilometriä. Ralli alkaa perjantaina ajettavalla ”mutteritestillä” ja ensimmäinen erikoiskoe Harju alkaa 13.30. Yleisöllä on pääsy erikoiskokeille ilman koronarajoituksia, tosin huoltoparkki yleisöltä suljettu. Jo ennen kilpailun alkua pääsee Mäkinen sylkäisemään ajohanskoihin ja antamaan näytösajon – entistä ehommilla leikatuilla olkapäillä.

– Menin kaatumaan murtomaasuksilla Lapissa. Ja toinen piti leikata, sitten huomattiin, että toisessakin oli vaivaa, huikkasi rallivuosista ilman pahoja vammoja selvinnyt Mäkinen.