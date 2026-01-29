Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.1.2026

Traficom: Kyberturvallisuusuhat Suomessa yhä korkealla tasolla – Huijauksissa hyödynnetään tekoälyä

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Rikolliset lähettävät huijausviestejä erityisesti pankkien, viranomaisten ja terveyspalvelujen nimissä.

Kyberturvallisuuden uhkataso pysyi Suomessa viime vuonna koholla, ja vakavien tapausten määrä korkealla tasolla, kertoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom torstaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Traficomin mukaan hyökkääjät hyödyntävät kriittisiä haavoittuvuuksia yhä nopeammin. Myös huijausten määrät kasvoivat viime vuonna.

Rikolliset lähettivät viestejä erityisesti pankkien, viranomaisten ja terveyspalvelujen nimissä. Viesteissä hyödynnetty tekoäly lisäsi niiden uskottavuutta.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtajan Anssi Kärkkäisen mukaan viime vuosi osoitti, että rikolliset ottavat käyttöön yhä kehittyneempiä menetelmiä ja hyödyntävät tekoälyä yhä laajemmin.

Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden mukaan kuluva vuosi muodostaakin murroskohdan kyberturvallisuudessa, kun tekoäly vahvistaa sekä hyökkääjien että puolustajien kyvykkyyksiä.

