Traficom: Satelliittinavigoinnin häiriöiden määrä lisääntynyt – kasvua erityisesti ilmailussa ja merenkulussa

Satelliittinavigoinnin häiriöiden määrä on tänä vuonna lisääntynyt erityisesti ilmailussa ja merenkulussa, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tähän mennessä satelliittinavigointijärjestelmissä on ilmailussa raportoitu 1 779 ja vesiliikenteessä 145 häiriötä.

Laittomien häirintälaitteiden (jammerien) käytöstä on tähän mennessä havaittu 211 tapausta.

Maanpinnalla käytettävissä palveluissa tilanne on pysynyt ilmoitusten määrän perusteella vakaana. Traficomin mukaan häiriöiden vaikutuksia voidaan kuitenkin havaita myös maanpinnalla erityisesti rannikkoalueilla tai itäisimmässä Suomessa.

Ilmailussa ja merenkulussa häiriöt ovat lähtöisin Suomen rajojen ulkopuolelta, virasto kertoo.

Traficomin mukaan häiriöitä on erityisesti ilmailussa havaittu laajalti Suomenlahden alueella, huhti-toukokuun vaihteesta lähtien myös merenkulussa. Vaikutukset ovat kohdistuneet navigointiin eli paikanmääritykseen.

Satelliittinavigointipalveluiden häiriöillä tarkoitetaan häiriöitä GNSS-järjestelmien vastaanotossa.

VAIKKA häiriöitä on esiintynyt paljon, niiden vaikutukset ovat olleet usein lyhytkestoisia ja rajallisia, Traficom kertoo. Tällöin paikannus on viraston mukaan palautunut tai toimintaa on hyvän varautumisen myötä voitu jatkaa vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Häiriöt vaikuttavat kuitenkin aina toiminnan sujuvuuteen ja aiheuttavat lisätyötä alusten navigoinnista vastaaville, Traficom muistuttaa.

- Vaikka GNSS-vastaanoton häiriöt olisivat vain hetkellisiä ja rajallisia, voivat ne vaikuttaa silti moniin palveluihin luoden helposti harmitusta häiriön kokevalle, mutta myös hankalammissa tapauksissa toiminnan estäen. Erityisesti liikkumiseen liittyvissä palveluissa, kuten merenkulussa, maantieliikenteessä ja ilmailussa, satelliittinavigoinnin häiriöt tyypillisesti heikentävät paikannuksen tarkkuutta aiheuttaen helposti lisätyötä ja hidastaen toimintaa, sanoo Traficomin päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen tiedotteessa.

Uutista täydennetty klo 11.58 kauttaaltaan.