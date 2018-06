Tredusta valmistuneet juhlineet viikonlopun Pirkanmaalla ja suuntaavat työelämään sekä jatko-opintoihin

Noin 2500 Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta valmistuvaa nuorta ja aikuista juhlii ammattiin valmistumistaan perjantaina ja lauantaina eri puolilla Pirkanmaata. Heistä 117 painaa myös ylioppilaslakin päähänsä.

Noin puolet valmistuvista nuorista suuntaa suoraan töihin. Parhaiten työllistyvät sosiaali- ja terveysalalta sekä liiketalouden alalta valmistuvat. Moni valmistuvista jatkaa myös opintojaan. Useimpien opiskelu-urakka jatkuu ammattikorkeakoulussa, mutta myös yliopistossa opintojaan jatkaa vajaat 10 prosenttia.

– On todella hienoa huomata, kuinka työmarkkinat ovat alkaneet vetää ja työllisyystilanne on paranemaan päin. Kaikilla valmistuneilla on nykyään runsaasti kokemusta työssä oppimisesta, mikä edistää työllistymistä ja antaa samalla hyvän kuvan työelämässä tarvittavasta asenteesta.

– Jos ei kuitenkaan heti työura aukene, elinikäinen oppiminen on nykypäivänä mahdollistettu opiskelijoille erinomaisesti. On tärkeää, että jokaiselle löydetään paikka tässä yhteiskunnassa, Tredun johtaja Outi Kallioinen kannustaa.

Ammattiin valmistuneita tarvitaan tosi paljon

Tredu juhli ammattiin valmistuvia ja ylioppilaaksi kirjoittaneita opiskelijoitaan kaikissa toimipisteissään ympäri Pirkanmaata.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa opiskelee vuosittain noin 18 000 nuorta ja aikuista. Tredulla on toimintaa 17 eri toimipisteessä Tampereella, Ylöjärvellä, Nokialla, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Ikaalisissa, Virroilla sekä Pirkkalassa. Koulutuspalveluja tarjotaan Pirkanmaan lisäksi myös muualla Suomessa.