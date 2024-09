Trudeau selvisi äänestyksestä 211-120

Kanadassa pääministeri Justin Trudeau ja hänen liberaalipuolueensa vähemmistöhallitus ovat selvinneet epäluottamusäänestyksestä äänin 211-120. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kanadan parlamentin alahuone äänesti Trudeaun hallituksen luottamuksesta keskiviikkona paikallista aikaa.

Pääoppositiopuolue konservatiivit on kuitenkin luvannut yrittää hallituksen kaatamista uudelleen mahdollisesti jo ensi tiistaina.

Trudeau nousi valtaan vuonna 2015 ja on onnistunut pitämään vallankahvasta kiinni kukistamalla kaksi konservatiivijohtaja Pierre Poilievren edeltäjää vuosina 2019 ja 2021. Viime vuosina Trudeaun ja hänen puolueensa suosio on kuitenkin hiipunut. Tänä vuonna puolue on kokenut tappioita aiemmin sille vahvoilla alueilla, kuten Montrealissa.