Trump: Alaska-kokouksessa ei vielä tehdä Ukrainan rauhansopimusta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävä sopimus tehdään perjantain Alaskan-kokouksen jälkeen uudessa kolmenvälisessä kokouksessa. Huomiseksi sitä on turha odottaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump kertoi asiasta Fox News -televisiokanavalle.

Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on tarkoitus tavata Alaskassa myöhään perjantai-iltana, liki puoliltaöin Suomen aikaa.

Jos tämä kokous onnistuu, seuraavaan osallistuisi Putinin lisäksi myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, Trump sanoo. Myöhempi kokous on Trumpin mukaan tärkeä, koska siinä tehdään varsinainen sopimus.

Trumpin mukaan on kuitenkin 25-prosenttinen mahdollisuus, että huominen Putin-tapaaminen ei onnistu.

JOS KOKOUS Alaskassa onnistuu, Trump sanoo soittavansa heti sen jälkeen Zelenskyille. Trump kommentoi asiaa Fox Newsille brittilehti Guardianin mukaan.

Tarkoitus on saada Ukrainan presidentti äkkiä paikkaan, missä kaikki kolme voisivat tavata. Sijaintia ei ole päätetty, mutta Alaska on Trumpin mukaan yksi vaihtoehto.

Trump sanoi myös, että jos tapaaminen on huono, hän ei soita kenellekään, vaan ”menee kotiin”.

PUTININ ja Trumpin tapaamisella ei välttämättä ole mukana ulkopuolisia todistajia maiden hallinnosta. Tapaaminen hoidetaan poikkeuksellisesti ilman avustajia, väittää venäläinen uutistoimisto Tass. Kokouksessa olisivat presidenttien lisäksi läsnä vain tulkit.

Mediatietojen mukaan Putinin mukana Alaskaan matkustaa Kremlin vaikutusvaltaisimpia sisäpiiriläisiä. BBC:n mukaan viisihenkiseen delegaatioon kuuluisivat Putinin avustaja Yuri Ushakov, ulkoministeri Sergei Lavrov, puolustusministeri Andrei Belousov, valtiovarainministeri Anton Siluanov ja Venäjän sijoitusrahaston johtaja Kirill Dmitriev.

BBC:n mukaan Belousovin ja Siluanovin osallistuminen viittaa siihen, että asialistalla olisi Ukrainan sodan lisäksi myös strategiset turvallisuuskysymykset ja pakotteiden lieventäminen.