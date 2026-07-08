Trump Ankarassa: Grönlanti on ”suuri ongelma”, Espanja ”toivoton tapaus” ja Naton toiminta ”valtava pettymys”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Tanskalle kuuluvasta Grönlannista on tullut ”suuri ongelma”. Hän uhkaili myös kaupankäynnin keskeyttämisellä Espanjan kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump sanoi toimittajille Naton huippukokouksessa Ankarassa, että Grönlanti on hyvin tärkeä Yhdysvalloille, mutta ei Tanskalle.

- Tarvitsemme sitä maailman – emme vain Yhdysvaltojen – suojelemiseen. Se ei auta Tanskaa, mutta se auttaa meitä, Trump sanoi.

Tanska ja Yhdysvallat ovat molemmat sotilasliitto Naton jäseniä.

Trump puhui jo tiistaina Turkkiin saavuttuaan siitä, kuinka Yhdysvaltojen pitäisi saada Grönlanti hallintaansa.

Trump perusteli kantaansa Kiinan ja Venäjän lisääntyneellä läsnäololla alueella sekä sillä, ettei Tanska olisi investoinut tarpeeksi Grönlantiin. Yhdysvalloille Grönlanti on taas strategisesti tärkeä, Trump sanoi.

Erikseen kysyttäessä Frederiksen myös vakuutti Tanskan olevan valmis puolustamaan Grönlantia asein mitä tahansa hyökkäystä vastaan.

TRUMP TOISTI myös keskiviikkona pettymyksensä Naton toimintaan Yhdysvaltain ja Iranin sodan yhteydessä.

- Olen erittäin pettynyt Natoon, Trump sanoi toimittajille.

- En ole tyytyväinen Natoon sen vuoksi, mitä se teki Grönlannin suhteen, enkä myöskään siksi, ettei se halunnut auttaa meitä toimissa Irania – maailman suurinta terrorismin valtiollista tukijaa – vastaan. Se ei suostunut auttamaan meitä, Trump jatkoi.

Samassa yhteydessä Trump ilmoitti, että keskeyttää kaupankäynnin Espanjan kanssa, koska Espanja on ”surkea Nato-kumppani”.

Trumpia kalvoi se, että Espanja ei auttanut Yhdysvaltoja Iranin vastaisissa sotaponnisteluissa ja se, että Espanja on panostanut niin vähän puolustukseensa.

- Espanja on toivoton tapaus. Emme halua enää käydä kauppaa Espanjan kanssa, Trump sanoi.

Trump sanoi tiistaina, että Yhdysvallat ei tarvinnut Iranin vastaisessa sodassa apua, mutta kertoi testanneensa sotatilanteessa liittolaistensa valmiutta tulla Yhdysvaltojen avuksi.

NATON PÄÄSIHTEERI Mark Rutte yritti parhaansa mukaan liennytellä ristiriitoja Yhdysvaltain ja muiden Nato-maiden välillä ja korosti Nato-maiden lisääntyneitä puolustuspanostuksia, joita Trump on peräänkuuluttanut.

Rutte ylisti jo tiistaina huippukokouksessa pitämässään puheessa Euroopan Nato-maiden ja Kanadan voimakkaasti kasvaneita puolustuspanostuksia.

Naton julkistamien tilastojen mukaan Euroopan Nato-maiden puolustusmenot ovat tänä vuonna kasvaneet 11 prosenttia edellisvuodesta 634 miljardiin dollariin eli noin 556 miljardiin euroon.

Keskiviikkona Rutte kiinnitti huomiota huippukokouksessa tiistaina julkistettuihin kymmenien miljardien arvoisiin puolustusteollisuuden sopimuksiin. Rutten mukaan tiistai oli Natolle ”suuri menestys”.

- Tämä on suuri voitto Yhdysvaltain presidentille, Rutte sanoi.