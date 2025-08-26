Trump: ”En ole diktaattori”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti maanantaina määräyksiä muun muassa liittovaltion viranomaistoiminnan tehostamisesta maan pääkaupungissa Washingtonissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valkoisessa talossa järjestetyn, toista tuntia kestäneen allekirjoitustilaisuuden aikana Trump arvosteli häntä kritisoineita ihmisiä sekä mediaa. Trump valitti, ettei hän saa tunnustusta siitä, että hän lähetti kansalliskaartin puuttumaan rikollisuuteen ja maahanmuuttoon.

Trump puhui toimittajille vastustajistaan, jotka hänen mukaansa kutsuvat häntä diktaattoriksi.

- Monet ihmiset sanovat: Ehkä me pidämme diktaattoreista, Trump jatkoi.

Trump kuitenkin kiisti olevansa diktaattori.

- En pidä diktaattoreista. En ole diktaattori. Olen mies, jolla on paljon maalaisjärkeä, ja älykäs ihminen.

Trump sanoi marraskuussa ennen presidentinvaalivoittoaan, että hän ryhtyisi diktaattoriksi toisen presidenttikautensa ensimmäisestä päivästä alkaen.

Trump on määrännyt tässä kuussa Washingtonin kaduille mittavat määrät kansalliskaartin sotilaita. Kaikkiaan Washingtonissa on yli 2 200 kansalliskaartilaista. Presidentti perusteli ratkaisuaan rikollisuudella, jonka hän väitti rehottavan Yhdysvaltain pääkaupungissa.

Washingtonin poliisin tilastot osoittavat, että väkivaltarikollisuus kaupungissa on vähentynyt. Trump on sen sijaan väittänyt Washingtonin pormestarin Muriel Bowserin julkistaneen vääriä ja erittäin epätarkkoja tilastoja rikollisuudesta.

TRUMP sanoi maanantaina lisäksi, että hän harkitsee lähettävänsä sotilaita myös Chicagon ja Baltimoren kaupunkeihin, jotka ovat Washingtonin tavoin selvästi demokraattienemmistöisiä.

Kesäkuussa Trump lähetti jo sotilaita Kaliforniassa sijaitsevaan Los Angelesiin osavaltion demokraattikuvernöörin ja kaupungin demokraattipormestarin vastusteluista huolimatta.

Maanantaisessa tilaisuudessa Trump halvensi erityisesti Illinoisin kuvernööriä J. B. Pritzkeriä. Demokraattikuvernööri on torjunut jyrkästi kaikki aikeet joukkojen lähettämiseksi hänen osavaltiossaan sijaitsevaan Chicagoon.

- Lähetät heidät, ja sen sijaan, että sinua ylistettäisiin, he sanovat, että yrität kaapata vallan, Trump sanoi.

- Nämä ihmiset ovat sairaita.

Pritzker vuorostaan arvosteli Trumpia maanantaina omassa lehdistötilaisuudessaan. Kuvernöörin mukana Trump haaveilee diktaattoriudesta.

- Donald Trump haluaa käyttää asevoimia yhdysvaltalaisen kaupungin miehittämiseen, toisinajattelijoiden rankaisemiseen ja poliittisten pisteiden keräämiseen, Pritzker sanoi.

- Herra presidentti, älä tule Chicagoon. Sinua ei haluta tänne eikä tarvita tänne.

TRUMP allekirjoitti maanantaina myös toimeenpanomääräyksen, jonka mukaan viranomaisten tulee asettaa syytteeseen ihmiset, jotka polttavat Yhdysvaltain lipun.

Trump antoi määräyksensä siitä huolimatta, että Yhdysvaltain korkein oikeus on antanut vuonna 1989 päätöksen, jonka mukaan lipun polttaminen on sananvapauslakien suojaama teko.

- Jos poltat lipun, saat vuoden vankeusrangaistuksen, Trump sanoi.

Trump ilmoitti myös uusista toimenpiteistä, joilla hän pyrkii tiukentamaan otettaan Washingtonista. Hän määräsi muun muassa puolustusministeri Pete Hegsethin perustamaan kaupunkiin uuden kansalliskaartin erikoisyksikön yleisen järjestyksen edistämiseksi.

Trump sanoi lisäksi, että hän aikoo pian muuttaa Hegsethin johtaman puolustusministeriön nimen sotaministeriöksi. Puolustusministeriö tunnettiin kyseisellä nimellä vuosina 1789-1947.

Demokraatit ovat toistuvasti syyttäneet Trumpin ylittävän perustuslain presidentille suomien valtuuksien rajat.